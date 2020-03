Farid Azarkan per direct fractievoorzitter DENK

Zo! Bij DENK hebben ze onmiddellijk al een nieuwe fractievoorzitter. Tunahan Kuzu, die het tot vandaag voor het zeggen had bij de partij, doet een stapje achteruit en is per direct vervangen door Farid Azarkan. Dat zei de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadidja Arib, vandaag bij het openen van het debat over het coronavirus.

Azarkan nam dan ook plaats in de vergaderzaal vandaag, waar hij af en toe andere sprekers interrumpeerde maar vooral trots voor zich uitstaarde. Want, jawel, Farid is maar wat blij met zichzelf: hij is nu officieel partijleider. Zijn medefractiegenoten hebben gestemd, en hij is gekozen.

Mooi man. Zo heeft Nederland volgens mij voor het eerst een Nedermarokkaanse partijleider in de Tweede Kamer.

De vraag is en blijft natuurlijk: Waarom zet DENK deze stap? Is er iets aan de hand in het privéleven van Kuzu? Waarom doet hij juist nu een stapje terug? Het coronavirus slaagt om zich heen en veroorzaakt enorme schade in de Nederlandse samenleving. Juist nu moeten fractieleiders verantwoordelijkheid nemen.

Maar Kuzu doet iets heel anders. Die laat zich vervangen door Azarkan.

Tunahan, geef openheid van zaken! Waarom doe je een stap terug? Is er privé iets aan de hand? Ziekte? Iets anders? Is er politiek iets mis? Is dit een strategie omdat DENK denkt meer mensen te kunnen bereiken met een Nedermarokkaan aan het roer? Heeft Tunahan last van een burnout?

Vragen, vragen, vragen. Je zou verwachten van een (voormalige, ondertussen) partijleider van een democratische partij dat die de tijd neemt om ze te beantwoorden. Of vinden ze dat bij DENK totaal niet nodig omdat transparantie en openheid leuke begrippen zijn voor anderen?

