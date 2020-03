Femke Halsema lijkt de regie kwijt: ‘Het is zorgelijk dat we vooralsnog niet weten hoe of wat’

Femke Halsema, de burgermoeder van de dichtstbevolkte stad des lands, lijkt de regie momenteel kwijt. Op zich niet heel gek in tijden van crisis, maar wat we nu nodig hebben is daadkracht. Geen slap beleid!

Terwijl de daadkrachtige Rotterdamse burgemeester Achmed Aboutaleb zijn inwoners juist oproept om binnen te blijven, lijkt Femke Halsema niet de juiste houding te vinden.

In het programma Buitenhof geeft Halsema wel een indirecte waarschuwing:

“Als mensen niet hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende afstand van elkaar houden als ze buiten zijn, zal dit mogelijk tot verregaande maatregelen leiden. Maar ik wil niet dat mensen worden opgesloten in hun huizen. Dat is een gruwelijke maatregel.”