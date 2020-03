Forse stijging besmettingen regio Rotterdam – Goeree-Overflakkee even grote coronahaard als Brabant

Het RIVM kan z’n prognoses wel vast gaan bijstellen. In één dag zijn er maar liefst 123 coronabesmettingen vastgesteld in de Rotterdamse regio. Dat is 25 procent meer dan gisteren. Goeree-Overflakkee telde zelfs een stijging van bijna 40 procent!

De regio Rotterdam begint op de kaart van het RIVM steeds meer donkerrood te kleuren: dezelfde kleur als Noord-Brabant nu heeft. De Zuid-Hollandse eilanden hebben dat punt zelfs al bereikt.

Een woonzorgcomplex in Sommelsdijk genaamd Nieuw Rijsenburgh, lijkt de oorzaak van de uitbraak te zijn. Daar zijn drie mensen overleden en dertien mensen besmet. Maar dat zijn oude cijfers, nieuwe willen ze niet geven (mogelijk vanwege de wet op de privacy: AVG). En die 123 nieuwe besmettingen zijn natuurlijk niet álle nieuwe besmettingen in die regio, maar alleen wat er de afgelopen 24 uur geconstateerd is. De kans is dus héél dik aanwezig dat die mensen dagenlang niets door hebben gehad, veel meer mensen hebben besmet en nu middenin een nieuwe coronahaard van Nederland zitten.

Van de in totaal 655 vastgestelde besmettingen in die regio, zijn er inmiddels al 19 overleden. Dat is 2,9 procent, heel wat meer dan bij een griepje (0,1 procent). Toevallig kwam ik dit artikel van RTL Nieuws van 24 januari 2020 nog tegen, met deze alinea:

“Vergelijk dat eens met de cijfers rondom het coronavirus. Het aantal besmettingen, bijna allemaal in China, staat momenteel op 900. En tot nu toe zijn er zo’n 25 mensen overleden aan de gevolgen. Maar waarom maken we ons dan toch zo’n zorgen?”

Regio Rotterdam zal ongeveer hetzelfde mee gaan maken, al zijn ze er dit keer ‘op tijd’ bij, hoop ik dan. Het ziet er in ieder geval absoluut niet goed uit.