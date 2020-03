Frankrijk op slot, Duitsland sluit kroegen en Italië ondergaat grootste crisis sinds tijden

Terwijl we in Nederland nog gezellig een pintje kunnen pakken, is dat in steeds meer omringende landen onmogelijk geworden. In navolging van België, zijn ook alle horecapunten in Berlijn gesloten. Frankrijk heeft er voor gekozen om zelfs helemaal op slot te gaan.

In Frankrijk zijn ze nu ook in de opperste staat van paraatheid. Alle restaurants, cafés en discotheken zijn vanaf middernacht gesloten. De restrictie geldt vooralsnog niet voor supermarkten, apotheken, benzinepompen, banken en overheidsdiensten.

Ook in Duitsland nemen ze steeds meer verregaande maatregelen. Zo zijn de meeste café’s in Berlijn gesloten op last van de Duitse autoriteiten.

Ondanks de prangende oproep van Thierry Baudet en Geert Wilders, wil de Nederlandse overheid vooralsnog niet meegaan in nieuwe maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Baudet en Wilders eisen dat er zondag een spoedberaad in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Premier Mark Rutte ziet dat liever pas op maandagmiddag gebeuren.