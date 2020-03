FVD moet helemaal niets hebben van VVD-plan: ‘Een nieuwe Turkijedeal, terwijl de eerste niet eens werkte!’

Terwijl Rutte en de VVD alles doen om het lek te repareren ziet Forum helemaal niks in de voorstellen van de VVD. Al vanaf het begin was Forum geen fan van de Turkijedeal waar Mark Rutte veel lof voor kreeg, nu lijkt het de VVD een goed plan om een nieuwe deal te sluiten met Turkije. Wellicht is het verstandiger om als EU zijnde kracht te tonen en de oude deal in ere te herstellen?

Het is logisch dat Forum tegen een nieuwe Turkijedeal is, het is ook volslagen onzinnig dat de VVD een nieuwe deal wil voorstellen. Dit toont toch gebrek aan leiderschap en dus zwakte? Het zou lachwekkend zijn als de EU opnieuw gaat smeken voor een deal.

De EU zou er veel beter aan doen om duidelijk partij te kiezen in de Turks-Syrische oorlog wat nu gaande is. Kies de kant van Turkije, en help ze op de achtergrond. Daarmee kan je ook forceren dat Turkije gewoon hun afspraken nakomen, en dan heb je überhaupt geen nieuwe deal nodig.

Ondertussen legt Theo Hiddema de vinger op de zere plek, de Turkijedeal was vanaf begin af te bestemd om te mislukken. Vooral vanwege de zwakke houding van onze EU-leiders.