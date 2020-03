FVD strijdt tegen stupide plan Klimaatpaus Timmermans: ‘Brussel krijgt nog méér macht en de kosten zijn niet te overzien!’

Nu ook de lidstaten van de Europese Unie eindelijk de krankzinnigheid en de totalitaire trekjes van Frans Timmermans hebben kunnen zien, komt Forum met een nieuwe video waarin duidelijk wordt dat het volslagen idioot is wat Timmermans voorstelt. Alles waar Timmermans naar streeft is een groene illusie of juist een list om Brussel meer macht te geven. Iets wat men niet moet willen aldus Forum.

Zoals gebruikelijk wordt het stokpaardje ‘biomassa’ weer lekker geopperd door Timmermans. Terwijl nu hopelijk iedereen in Nederland weet dat biomassa keiharde bedrog is, er is letterlijk niks duurzaam aan het gebruik van biomassa. Hele bossen en landschappen worden vernietigd in de Verenigde Staten om hier vervolgens de bomen te verbranden voor energie. Complete waanzin dus!

Doordat Nederland bosverbandingscentrales meetelt als groene energie, in boekhoudkundige truc https://t.co/9Wlq1nEVjx 61% 'groene' stroom is eigenlijk biomassa. 🙄 #biomassa #EenVandaag "Het landschap hier is volledig verwoest", zegt milieuactiviste Rita pic.twitter.com/eB7eTIPIaj — Matthijs Pontier 💜🏴‍☠️ (@Matthijs85) February 22, 2020

Ondertussen weten we dat de klimaatplannen alleen al in Nederland honderden miljarden kosten, zo niet duizend miljard wat Forum al enige tijd roept. Laat staan wat de kosten zijn om de hele EU klimaatneutraal te krijgen. Als de kosten al zo hoog zijn in ontwikkelde landen in West-Europa, laat staan wat de kosten zullen zijn in Oost-Europa en Zuid-Europa.

Terecht dat Forum hard ingaat tegen de idioterie van Frans Timmermans, die terecht de titel Klimaatpaus mag dragen. Als opperhoofd van de Groene Khmer is hij bezig met zijn heilige kruistocht die ons niks goeds zal opleveren.