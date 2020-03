Geen financiële steun aan zzp’er vanwege corona, minister Wiebes: ‘zelf voor gekozen’

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes gaf vanochtend in tv-programma WNL een dikke middelvinger naar zzp’ers! “Het zal voor heel veel zzp’ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen.”

Zzp’ers worden aan hun lot overgelaten, daar komt het gewoon op neer. Wiebes sprak wel van een vangnet voor zzp’ers vanwege corona, maar dat hield niet veel meer in dan het betalen van hun belastingen uitstellen. Werktijdverkorting (hulp door overheidsgeld) zit er voor hen niet in.

Deze man leeft schijnbaar in een papieren werkelijkheid. Een flink deel van de zzp’ers in dit land, doet dat namelijk echt niet zo geheel vrijwillig. Postbezorgers zijn een goed voorbeeld. En het kabinet werd vorig jaar al gewaarschuwd voor de schade die de extra kwetsbare groep van zzp’ers zou kunnen worden aangericht. Door een financiële crisis, waar overduidelijk sprake van gaat zijn, als het al niet zover is.

Ik snap ook wel dat de overheid niet zomaar moet gaan lopen strooien met geld. Die terughoudendheid zou ook verdedigbaar zijn als al die zzp’ers er inderdaad zelf, vrij van druk of noodzaak, voor hadden gekozen. De financiële klap wordt waarschijnlijk alleen vele malen groter dan wat men op de korte termijn bespaart aan belastingen. Denk bijvoorbeeld aan de huur van het pand in het geval van de horeca. Dat tikt behoorlijk aan hoor!