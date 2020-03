Goed nieuws en sprankje hoop! Eerste coronapatiënten krijgen antistoffen toegediend

Deze week krijgen de eerste coronapatiënten plasma met antistoffen toegediend in het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis. Het is niet zeker of het werkt, maar beter dan helemaal niks!

Het plasma is afkomstig van mannen die pas net genezen zijn. Honderden ex-patiënten hebben gehoor gegeven aan de oproep van de ziekenhuizen om hun plasma te doneren. Normaliter duurt zo’n traject behoorlijk lang. Maar als er één spreekwoord is dat voor het jaar 2020 geldt is het wel: nood breekt wet.

Het schijnt zo te zijn dat apen antistoffen maken die het virus uitschakelen. De hoop is nu dat dit voor mensen ook zo gaat werken. Omdat er bij dit soort zaken ontzettende voorzichtigheid vereist is, gaat het helaas nog wel even duren voordat de onderzoekers met enige zekerheid kunnen vaststellen of de antistoffen werken. Dat is ook de reden dat het plasma van vrouwen niet welkom was. Daarbij zou namelijk kans op zeldzame maar heftige bijwerkingen zijn.

Nu is het dus afwachten, voor ons en voor de onderzoekers. Wachten op informatie over de bloedgroep van de coronapatiënt en wachten op een controlegroep. Daarna is het een kwestie van de juiste procedures volgen bij het toedienen van plasma, goed kijken wat er gebeurt en héél voorzichtig zijn met conclusies trekken. Fingers crossed!