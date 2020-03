Graag besparen op internet, televisie en bellen? Lees deze 5 handige tips

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een internet, televisie en bellen abonnement. Over het algemeen kunnen de kosten voor deze abonnementen vaak hoog oplopen, dit is dan wel vaak afhankelijk van welk soort abonnement je kiest. Om kosten te drukken is het erg handig om op internet, televisie en bellen te besparen, dit is dan ook al snel gedaan. Besparen hoeft niet moeilijk te zijn door de komst van internet vergelijken, om deze reden hebben we 5 handige tips opgesteld zodat jij eenvoudig en snel kunt besparen op de kosten!

Bespaar flink op kosten door een alles in 1 pakket te kiezen

Als je een alles in 1 pakket gaat afsluiten dan ben je vaak een stuk goedkoper uit. De kosten zijn vaak een stuk hoger als je internet, televisie en bellen afneemt bij verschillende aanbieders. Wel heb je vaak minder keuzevrijheid als je kiest voor een alles in 1 pakket, omdat je vast kan zitten aan de inhoud van het pakket. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aantal televisiezenders of de internetsnelheid. Het is dus belangrijk dat een goed alles in 1 pakket kiest wat aan je wensen voldoet, zo kun je al snel flink wat geld besparen.

Besparen op de kosten van televisie

Televisie kijken wordt steeds minder populair door de komst van Videoland en Netflix, veel mensen kiezen ervoor om op deze platforms televisie te kijken. Ga dus goed na voor jezelf of je veel gebruik maakt van televisie. Doe je dit niet? Dan hoef je dus niet per se een pakket hiervoor af te sluiten waardoor de kosten een stuk lager worden. In veel gevallen is het een stuk goedkoper om een Netflix abonnement af te sluiten, een goede oplossing dus als je echt kosten moet besparen.

Internet kosten verlagen door de goede internetsnelheid te kiezen

Vaak wordt gedacht, hoe hoger de internetsnelheid, hoe beter. Maar dit is in de werkelijkheid niet waar. Vaak heb je de hoogste internetsnelheden niet eens nodig om optimaal te kunnen internetten. Gebruik je bijvoorbeeld maar 1 keer per week de laptop en ben je in je eentje? Dan is het niet nodig om een erg hoge internetsnelheid af te nemen. Internetsnelheden van 200 Mbits per seconde zijn voor dit soort situaties al lang goed. Ga dus altijd voor jezelf na wat de juiste internetsnelheid is om kosten te kunnen besparen.

Laat vast bellen achterwege als je een mobiele telefoon hebt

Vast bellen, tegenwoordig maakt vrijwel niemand er meer gebruik van door de komst van de mobiele telefoon. Je kunt er altijd voor kiezen om vast bellen achterwege te laten om kosten te besparen. Er zijn veel alternatieven zoals al gezegd de mobiele telefoon en vaak kun je ook via internet bellen. Denk hierbij aan WhatsApp, Telegram of Skype. Wederom is het dus verstandig om te kijken voor jezelf of vast bellen echt nodig is.

Vergelijk de verschillende aanbieders met elkaar

Wil je graag de beste prijs voor jouw internet, televisie en bel abonnement? Dan raden we je aan om gebruik te maken van een vergelijker. Internet vergelijken en andere soorten pakketten in jouw buurt is voortaan zo geregeld online. Vaak beschikken de vergelijkers over filters waardoor je een pakket kunt vinden wat perfect is afgesteld op jouw wensen. Bovendien kun je er ook vanuit gaan dat je het goedkoopste pakket gaat vinden!