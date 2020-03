Hè?! PvdA wil economische schade coronavirus beperken: ‘Nu extra investeren in duurzame energie en woningbouw!’

Tweede Kamerlid Henk Nijboer schrijft dat Nederland álles moet doen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. Zijn oplossingen? ‘Ondernemers helpen’ en door te investeren in duurzame energie, het openbaar vervoer en woningbouw. Ja, echt.

Je zou bijna denken dat Nijboer verplicht een artikeltje moest schrijven die bepaalde termen moest bevatten. Want hoe de fuck koppel je de economische gevolgen van zo’n epidemie aan investeren in duurzaamheid, het openbaar vervoer en woningbouw?!

Dat het coronavirus economische gevolgen heeft moge duidelijk wezen. Het is niet anders. Dat je de schade probeert te beperken, vind ik ook nog prima. Maar kom dan wel met degelijke argumenten… Nijboer kiest er echter voor om een zielig verhaaltje op te hangen over horecaondernemers die nu al hun klandizie terug zien lopen. Hartstikke vervelend natuurlijk, maar iedere werkgever met zieke werknemers én zieke klanten heeft hier last van!

Het meest achterlijke van dit hele epistel is misschien nog wel het moment waarop het is geplaatst. Net nu in Italië écht de pleuris uit is gebroken en Nederlandse ziekenhuizen eenzelfde pad dreigen te bewandelen, komt PvdA’er Nijboer aankakken met investeringen in duurzame energie. Hoe ziet hij dat voor zich? Moet de overheid een paar miljoen euro over de balk smijten zodat ondernemers, midden in een epidemie, windmolens en zonneparken gaan aanleggen? Strak plan!

Of hier, deze Kamervraag (8) vanuit de PvdA dan: “Overweegt u maatregelen om de vraagzijde in de economie te stimuleren, bijvoorbeeld met een koopkrachtimpuls voor alle Nederlanders?” Ja joh, stimuleer vooral nog meer contact tussen mensen!

Men lijkt er bij de PvdA op gebrand om ieder negatief economisch effect direct te willen laten compenseren door de overheid. Trek je die gedachtegang door, dan levert dat al vrij snel idiote scenario’s op. Het virus is wat dat betreft een natuurverschijnsel, dus ga je horecaondernemers straks ook compenseren als ze in een jaar bovengemiddeld veel regen in de zomermaanden hebben gehad? En wat als blijkt dat de overheid niet snel of goed genoeg heeft ingegrepen bij het coronavirus? Kunnen ondernemers de excessieve schade dan gecompenseerd krijgen? Dit lijkt toch helemaal nergens op…