Holland Casino gesloten in maart

Alle veertien vestigingen van Holland Casino zijn in ieder geval tot en met 31 maart gesloten. Dit is het gevolg van de uitbraak van COVID-19, beter bekend als het Coronavirus. Holland Casino besloot zijn vestigingen te sluiten naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en de oproep van het kabinet. Door de sluiting is het niet meer mogelijk te gokken bij Holland Casino. Wil je toch een gokje wagen? Geen probleem, want je kunt nog wel gewoon in een live casino spelen.

Gezondheid en veiligheid staan voorop

Lang niet iedereen heeft begrip voor de sluiting van Holland Casino. Met name de fanatieke gokkers onder ons zullen hier flink van balen. Holland Casino baalt hier uiteraard ook van, maar het bedrijf communiceert dat de gezondheid en veiligheid van gasten en medewerkers altijd op de eerste plaats staan. Het casino geeft daarom aan dat het respect heeft voor de maatregelen die opgedragen zijn vanuit de overheid en het RIVM.

Meer dan honderd bezoekers bij Holland Casino

Indien de deuren van het casino gewoon geopend zouden blijven, is de kans op besmetting behoorlijk groot. Bij Holland Casino zijn dagelijks namelijk meer dan honderd gasten en medewerkers aanwezig. Holland Casino meldt op de officiële website: ‘Als gastvrijheidsbedrijf neem je dit soort beslissingen liever niet, maar we hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid een constructieve bijdrage te leveren om deze situatie aangaande de volksgezondheid op te lossen’.

Online gokken wint aan populariteit

Ben je liefhebber van blackjack en bezoek je Holland Casino geregeld? Dan denk je nu mogelijk dat je jouw favoriete casinospel voorlopig niet kunt spelen. Dit hoeft echter helemaal niet. Waarom niet? Omdat je je ook kunt richten tot een live blackjack casino. Ook andere spellen die bij Holland Casino worden aangeboden kun je overigens via het internet spelen. Je hoeft je enkel in te schrijven en geld op jouw account te storten en je kunt beginnen met spelen. Voor de Nederlandse gokker is de sluiting van Holland Casino jammer, maar het is zeker geen onoverkomelijk probleem!