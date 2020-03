Hoogleraar klinische epidemiologie: Mogelijk TIENDUIZENDEN sterfgevallen meer door slappe corona-aanpak kabinet

Frits Rosendaal is hoogleraar klinische epidemiologie in het LUMC in Leiden. Hij kan dus zonder meer een expert genoemd worden op het gebied van virussen en de verspreiding ervan. Deze expert zegt dat de overheid te weinig doet om het coronavirus te verslaan.

“Het is noodzakelijk dat Nederland zo spoedig mogelijk vergaande maatregelen neemt, zoals in Italië, om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan,” aldus Rosendaal op Twitter. “De stijging van het aantal gevallen verloopt exponentieel, precies als in Italië, met een verdubbeling per 3-4 dagen.”

Het is noodzakelijk dat Nederland zo spoedig mogelijk vergaande maatregelen neemt, zoals in Italië, om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. De stijging van het aantal gevallen verloopt exponentieel, precies als in italië, met een verdubbeling per 3-4 dagen. #covid19 — Frits Rosendaal (@FritsRosendaal) March 12, 2020

We lopen steeds precies twee weken achter op Italië, legt Rossendaal uit. “Die twee weken voorsprong moet gebruikt worden om nu de epidemie in te dammen,” gaat hij verder. “De belangrijkste reden is dat wanneer deze stijging blijft, de ziekenhuizen niet de capaciteit hebben voor een effectieve behandeling met beademing.”

“Wanner we wel,” gaat hij verder, “door indamming van de epidemie, de gevallen spreiden, zullen er mogelijk niet meer sterfgevallen zijn dan in een jaarlijkse griepepidemie. Wanneer we dat niet doen, schiet de capaciteit tekort, en zullen er mogelijk tienduizenden sterfgevallen meer zijn.”

Met andere woorden, als de overheid niet onmiddellijk in actie komt kunnen er tienduizenden mensen meer overlijden aan dit verderfelijke virus dan nodig is.

“De ziekenhuizen bereiden zich voor op een noodtoestand,” legt Rosendaal uit. “Waarom niet nu in de bevolking doen, wat over twee weken onvermijdelijk zal zijn, en dan minder effect zal sorteren?”

Wat die maatregelen dan zijn? Nou, vrij simpel eigenlijk:

– geen bijeenkomsten meer van meer dan 20 mensen die niet strikt noodzakelijk zijn

– iedereen met ook maar de geringste symptomen van een bovenste luchtweginfectie (hoesten, niezen, sniffen) blijft thuis

Experts waarschuwen hier nu al tijden voor. Italië én China verbazen zich allebei over de lakse houding van het Nederlandse kabinet. Experts verkondigen dat als er niet snel een tandje wordt bijgeschakeld er mogelijk duizenden mensen onnodig overlijden.

En wat doet het Kabinet Rutte III?

Juist: he-le-maal niets.

Laat ik hier heel duidelijk in zijn: als deze houding zo laakbaar blijft komt elke extra dode op het conto van dit onzalige kabinet. Zij moeten dan verantwoordelijk gehouden worden voor het extra verlies aan levens. Er had al lang veel beter ingegrepen kunnen worden, maar zij verdomden het om verantwoordelijkheid te nemen en hun werk te doen.

Het is te hopen dat het in Nederland niet zo uit de hand loopt als in Italië. Maar als dat wel zo is weten we wie we daar voor verantwoordelijk moeten houden.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.