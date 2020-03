Hypocriete Rob Jetten mekkert over ‘afschaffing democratie’ om uitgeroepen noodtoestand in Hongarije

D66-voorman Rob Jetten, die zegt niet te houden van politieke spelletjes tijdens een crisis, speelt zelf toch echt politieke spelletjes. Tijdens een crisis! Want ‘in Hongarije wordt de democratie afgeschaft’, volgens Jetten…

Democratie wordt in Hongarije afgeschaft. Verschrikkelijk en onacceptabel! Laat Nederland het goede voorbeeld blijven geven. Democratische controle op loodzware politieke keuzes. Vertegenwoordiging van mensen. Ook in crisistijd. https://t.co/bR00Wirnie — Rob Jetten (@RobJetten) March 22, 2020

Hongarije neemt verregaande maatregelen om de crisis het hoofd te kunnen bieden. De noodtoestand is uitgeroepen. In simpele termen betekent dat: ‘alle macht krijgen om te doen wat nodig is, zodat de situatie weer normaal wordt’. Het is niet heel moeilijk om te zien hoe het afkondigen van een noodtoestand flink kan worden misbruikt. Hitler is het schoolvoorbeeld.

Maar er zijn ook zat situaties in de geschiedenis te vinden waar een uitgeroepen noodtoestand wél exact deed wat het moest doen, namelijk: de crisis bedwingen, de situatie normaliseren en de macht teruggeven. In de ideale situatie voor het afkondigen van de noodtoestand (hoe raar dit ook klinkt), moet er een gegronde reden voor zijn. Het crisisscenario moet acuut en groot genoeg zijn. Maar het moet ook sneller escaleren dan de normale bureaucratische bestuursorganen/parlementaire procedures aankunnen. Je kunt als brandweerman niet gaan stemmen wie welk kind uit de brandende flat haalt en wie de brandslang gaat bedienen. Dan gaat iedereen dood. Hetzelfde geldt voor situaties waar een noodtoestand voor afgekondigd moet kunnen worden.

Rob Jetten zit dus vooral heel erg te zeuren, want zo zei hij zelf al in twee eerdere tweets: “Gezondheid van mensen gaat boven alles.” en “Landsbelang boven partijpolitiek.”

Ingrijpend maar noodzakelijk besluit. Gezondheid van mensen gaat boven alles. Politiek moet eensgezind optreden en de wetenschap blijven volgen.https://t.co/uRQiKVaNYj — Rob Jetten (@RobJetten) March 15, 2020

Landsbelang boven partijpolitiek. Terecht. Met Martin van Rijn krijgt het kabinet een ervaren bestuurder met veel kennis van de zorg als opvolger van Bruno Bruins. Martin, succes!https://t.co/KcGqpTNxti — Rob Jetten (@RobJetten) March 20, 2020

Volgens mij kiest Hongarije precies voor waar Jetten in zijn tweets ook voor heeft gepleit: gezondheid van mensen voorop en landsbelang boven partijpolitiek. Door zoveel macht te concentreren kan iedere noodzakelijke maatregel direct worden ingevoerd. En omdat het verspreiden van nepnieuws en geruchten met vijf jaar cel kan worden bestraft, zal er van paniek en sociale onrust ook een stuk minder sprake zijn.

En daar komt bij: Amerika heeft de noodtoestand ook meerdere malen afgekondigd, dat is ook nog steeds een democratie (maar wel één waarvan de uitslag jullie niet bevalt). Niet zo mekkeren dus, want het zou mij niet verbazen als dit kabinet binnenkort hetzelfde gaat overwegen.