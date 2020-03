In de strijd tegen het Chinese coronavirus neemt het kabinet onacceptabele draconische maatregelen

“Als we signalen krijgen dat er thuis een groot feest gevierd wordt, dan zullen wij handhaven.” Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, vandaag tegen RTL Nieuws. En dat is dood-, doodeng.

Vaste lezers van De Dagelijkse Standaard weten dat wij al een tijd oproepen tot strenge maatregelen om de verspreiding van het dodelijke nieuwe Chinese coronavirus tegen te gaan. Toen Rutte nog blij riep dat de scholen best open konden blijven schreven wij al dat die dingen dicht moesten, en wel meteen. We zijn dus geen laffe watjes die het gevaar van het coronavirus onderschatten.

Zo, nu ik dat even duidelijk gemaakt heb kan ik wel even losgaan op één van de nieuwe maatregelen die het kabinet vandaag heeft aangekondigd. De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft vandaag namelijk weten dat samenscholingsregels worden aangescherpt. Vanaf nu krijgt iedereen (behalve jonge kinderen en gezinnen) die met drie of meer mensen in de openbare ruimte is een boete van 400 euro. Ja, ook als ze zich wél aan de regel van 1,5 meter afstand houden.

So far, so good. Geen enkel probleem. Maar nu komt het. Bruls zegt namelijk ook tegen RTL Nieuws dat de autoriteiten óók gaan ‘handhaven’ wat betreft ‘feestjes die binnenshuis’ worden gehouden. “Nee, we gaan niet zomaar bij mensen thuis controleren of ze een borrel drinken samen,” aldus de autocraat. “Maar als we signalen krijgen dat er thuis een groot feest gevierd wordt, dan zullen wij handhaven. Ik snap dat dat vervelend is, maar het moet.”

Dit is gewoon doodeng. “Een groot feest” is een buitengewoon subjectieve opmerking. We hebben al regels tegen overlast. Daar kan dit dus geen betrekking op hebben. Dit gaat dan dus om bijeenkomsten bij mensen thuis, waar verder niemand last van heeft, maar waarbij de grens van 3 personen (behalve gezinsleden) overschreden wordt. Als daar dan over geklaagd wordt grijpen de autoriteiten in.

De autoriteiten gaan dus bepalen met hoeveel mensen wij in ons eigen huis mogen zitten.

Gestoord.

Ja, de overheid moet hard ingrijpen. En, alweer ja, er kan en moet gehandhaafd worden in de publieke ruimte. Maar wat mensen privé doen gaat de overheid nog steeds helemaal niets aan. Ook in deze crisistijden moeten we de eigen verantwoordelijkheid van mensen respecteren. Als zij ervoor kiezen om het advies van het RIVM met betrekking tot groepsvorming en afstand houden privé aan hun laars te lappen is dat hun goed recht.

Jawel, het zal autocraten verbazen, maar ook in tijden van crises hebben mensen het récht om verkeerde keuze’s te maken. En ja, ook in tijden van crises zijn ze verantwoordelijk voor zichzelf én hun eigen keuzes.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 173 DDS-lezers gingen u al voor!

Het is hartstikke mooi dat de autoriteiten de strijd tegen dit nieuwe virus eindelijk serieus nemen, maar het handhaven van deze maatregel met betrekking tot wat mensen thuis doen gaat veel te ver. Ja, we hebben een gezondheidscrisis. Maar we hebben ook nog zoiets als vrijheid. Laten we die in vredesnaam niet helemaal afschaffen, hoe penibel de situatie ook wordt.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.