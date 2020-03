Incapabel kabinet is knettergek geworden: wil coronapatiënten tussen de kwetsbare ouderen proppen

Het mismanagement door de overheid van het coronavirus kent maar geen grenzen. Een nieuw idee van het knettergekke ministerie van volksgezondheid: coronapatiënten laten verplegen in verzorgingshuizen: u weet wel, waar ouderen liggen. Die extra kwetsbaar zijn voor het virus.

Het aantal corona-infecties in Nederland gaat vandaag hoogstweaarschijnlijk over de twintig heen. Terwijl de ziekte om zich heen grijpt, is minister Bruins bezig met het oplaten van uiterst bizarre en domme proefballonnetjes. De VVD’er denkt dat hij de crisis kan bezweren door coronapatiënten te verplegen in verzorgingstehuizen. Die dus vol liggen met ouderen, veelal kwakkelend met hun gezondheid om andere redenen. Die moeten dus in de nabijheid van dragers van het coronavirus wonen. Echt, wat een topidee:

“In de Kamerbrief waarin minister Bruins de besmettingen-teller aankondigt, zegt hij verder “een volgende stap” te nemen in de voorbereiding op een uitbraak in Nederland. Zo wordt gezocht naar extra zorgpersoneel. Ook adviseert de minister ziekenhuizen om op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor de zorg voor coronapatiënten, zoals verpleeghuizen.”

Dus u begrijpt: de regering heeft deze crisis totaal onder de controle! Ze snappen dondersgoed waar ze mee bezig zijn, en ze nemen geen onnodige risico’s. Echt, met mannen uit één stuk als Mark Rutte en Bruno Bruins gaan we de oorlog tegen dat vermadelijde coronavirus wel winnen. Nee, echt waar.

Volgende idee: coronapatiënten neerleggen op de kraamafdeling van ziekenhuizen. Ik wacht met smart op de aankondiging, minister Bruno Bakt-Ze-Bruins!