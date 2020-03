Intensive care raakt overbelast! Door stijging nu 487 op IC, NVIC-voorzitter: “Dit is te hoog””

De intensive care-afdelingen trekken aan de bel. Door een flinke stijging in het aantal coronapatiënten, liggen er nu 487 mensen op de intensive care. En die stijging baart de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ontzettende zorgen! “Dit is te hoog”, reageert voorzitter Diederik Gommers.

Volgens de voorzitter hielden de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen rekening met duizend patiënten op de intensive care aan het einde van deze week. Maar nu het vandaag al bijna vijfhonderd is, zou die duizend wel eens een flinke onderschatting kunnen zijn.

De capaciteit voor die afdelingen is al uitgebreid en dat werk gaat onverminderd hard door. De normale capaciteit bedraagt 1150 bedden en dit wordt met 1500 uitgebreid.

De NVIC zegt dat alles nog steeds ‘in control’ is, maar noemen dit wel ‘een tegenvaller’. En dat is ook niet zo gek, want 29 procent van de uiteindelijke capaciteit, is nú al bezet. En met de stijging van 63 nieuwe doden en 811 nieuwe besmettingen, lijkt er van het begin van een daling nog helemaal geen sprake te zijn. Vooralsnog gaat het dus gewoon véél te hard.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, heeft al wel 2000 beademingsapparaten besteld, maar de levertijd is nog onbekend. Ik denk dat die dingen te laat zullen arriveren, want als er op het moment érgens vraag naar is…