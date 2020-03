Italiaanse burgemeester waarschuwt: ‘Nederland maakt fout door niet in totale lockdown te gaan’

De burgemeester van de Noord-Italiaanse stad Bergamo denkt dat Nederland een grote fout heeft gemaakt. En hij weet als geen ander hoe catastrofaal de gevolgen daar van kunnen zijn.

„Ik zeg het met alle respect, maar ik denk dat er in Nederland een grote fout wordt gemaakt”, aldus Gori over de beslissing van premier Rutte. „Wij hebben ook fouten gemaakt in Italië. We dachten in het begin dat het voldoende was om enkele lichte maatregelen te nemen, zoals de oproep aan burgers om grote groepen te vermijden en afstand te houden tot elkaar. Maar dat werkt niet. De enige manier om het virus te stoppen is de totale lockdown”, aldus de burgemeester.

In Bergamo worden de doden inmiddels door het leger over de rest van Italië verspreid. De bergingen voor lijkkisten zijn in die regio namelijk allemaal vol…

De Italianen proberen ons zo hard te waarschuwen maar het lijkt niet echt aan te komen. Italiaanse professor microbiologie en virologie Roberto Burioni, bekritiseerde eerder al de groepsimmuniteitsstrategie van Rutte. Immuniteit zou mogelijk niet of onvoldoende lang kunnen werken, waardoor er fors meer doden zouden vallen voor nop. Juist omdat we in een positie zijn waar we een grove schets van onze toekomst over tien dagen kunnen zien, roepen de Italianen zo hard naar ons. Laten we in godsnaam luisteren.