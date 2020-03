Italië vandaag ‘maar’ 756 nieuwe doden – Amerikaanse expert: ‘VS moet zich opmaken voor 100.000 doden’

Wederom slecht nieuws vanuit de huidige ‘coronahaarden’ op de wereld: Italië heeft 756 nieuwe doden, Spanje: 624 en het Verenigd Koninkrijk: 209. Nederland staat op plek vier van grootste stijgers (132) en de VS moet zich schrapzetten voor 100.000 doden.

Italië

Het land registreert voor de tweede dag op rij een afname in het dagelijkse aantal nieuwe doden door corona. Twee dagen geleden was het nog 919, gisteren 889 en nu dus 756. Het lijkt dus de goeie kant uit te gaan, maar kan net zo goed morgen boven de 1.100 uitkomen.

En dan schijnt het ook nog eens zo te zijn dat het virus zich in rap tempo in het zuiden van Italië aan het verspreiden is. Italië heeft ontzettend veel ouderen maar relatief weinig in Noord-Italië. Zuid-Italië heeft veel hogere concentraties. Mochten we de komende tijd dus een afname blijven zien, dan zou het zomaar kunnen dat die trend een week of twee later wéér wordt omgekeerd.

Amerika: ‘100.000 tot 200.000 doden en miljoenen geïnfecteerden’

Immunoloog Anthony Fauci, volgens Trouw ‘dé expert’ in het Witte Huis, deed op CNN een voorspelling waar hij deze getallen noemde. Hij voegde daar wel aan toe: “Maar pin me er niet op vast, want de pandemie is zeer bewegelijk.”

Ik heb nooit eerder van de man gehoord dus ik speculeer maar wat, maar ik denk dat hij bewust overdrijft. En wel hierom, ik citeer Trouw: “(…) de man die president Donald Trump van advies voorziet of soms zelfs corrigeert.” Amerikanen overdrijven van zichzelf al graag en Trump heeft volgens mij nog nooit van het woord nuance gehoord. Wie door Trump gehoord wil worden moet schreeuwen en overdrijven.

Er is echter toch een mogelijkheid dat de man helemaal niet overdrijft. Mensen met overgewicht schijnen namelijk één van de grootste risicogroepen te zijn wat betreft corona (naast ouderen en mensen met bepaalde serieuze aandoeningen).