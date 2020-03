Kabinet komt met grof geschut! Miljardensteun voor bedrijven, zzp’ers, horeca en reisbranche

In een nieuwe persconferentie presenteerde het kabinet zojuist nieuwe, verregaande maatregelen om de financiële gevolgen van het oprukkende coronavirus het hoofd te bieden. Er worden miljarden vrijgemaakt voor allerlei sectoren, doelgroepen en situaties!

De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees lichtten de nieuwe maatregelen toe. ‘We doen wat nodig is,’ werd er gezegd, maar ‘de gevolgen voor de economie zullen enorm zijn’.

De maatregelen

Ondernemers krijgen een lastenverlichting via de te betalen belastingen.

krijgen een via de te betalen belastingen. Het kabinet vangt 90 procent van de verliezen van bedrijven door loonkosten op, maar alleen als er geen mensen worden ontslagen.

van de verliezen van bedrijven door loonkosten op, maar alleen als er geen mensen worden ontslagen. ZZP’ers komen véél sneller in aanmerking voor bijstand .

komen véél sneller in aanmerking voor . Ondernemers en bedrijven kunnen makkelijker uitstel van belasting aanvragen. Verzuimboetes hoeven niet betaald te worden.

kunnen makkelijker aanvragen. Verzuimboetes hoeven niet betaald te worden. Het kabinet breidt de garantstelling voor leningen van bedrijven uit.

van bedrijven uit. Horeca, reisbranche en andere direct getroffen sectoren, zullen gecompenseerd worden.

en andere direct getroffen sectoren, zullen gecompenseerd worden. Speciale dienstregeling NS, het treinverkeer wordt drastisch verminderd. Per station twee treinen per uur in alle richtingen. Geldt niet voor minst drukke stations (één per uur, per richting).

Dit noodpakket zal de komende drie maanden 10 à 20 miljard euro kosten. Minister Hoekstra heeft nog 90 miljard ‘op de plank liggen’, en mogelijkheden om nog meer geld vrij te kunnen maken. Wat niet betekent dat dit maar gewoon al die tijd achter de hand werd gehouden. Het meeste geld zal moeten worden geleend.

Of het allemaal voldoende gaat zijn, zal moeten blijken. Er lijkt in ieder geval weinig anders op te zitten en het risico maar te nemen: ‘de rekening zien we later wel’, dat idee. Voor nu zal het een hele hoop mensen in ieder geval geruststellen, denk ik.