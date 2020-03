Kabinet verliest met de dag steeds meer autoriteit! ‘Noordelijke provincies laten landelijk beleid los en gaan massaal testen’

Met iedere dag die voorbij gaat lijkt het alsof de regering in Den Haag beetje bij beetje aan autoriteit inlevert. Burgers negeren massaal de adviezen van de overheid, medische experts en stichtingen zijn het niet eens met het beleid van de overheid. Ondertussen besluiten de noordelijke provincies om het landelijk beleid los te laten en wel maximaal te gaan testen!

Het zuiden is al ‘gevallen’, het westen van Nederland dreigt een brandhaard te gaan worden en daarom besluiten de noordelijke provincies om het compleet anders aan te gaan pakken.

De provincies in het noorden zijn het niet eens met het beleid van het RIVM. Het RIVM is van mening dat je pas besmettelijk bent vanaf het moment dat je symptomen.

‘Dat is gewoon niet waar, net zoals dat het niet waar is dat kinderen het virus niet kunnen overdragen. In de noordelijke provincies hebben we daarom van begin af aan gezegd: we rekenen twee dagen terug vanaf die eerste ziektedag en sporen ook die contacten op. Ten tweede, kinderen zijn besmettelijk ook al worden ze zelf niet ziek.’

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG is het dus niet eens met de aanpak van het virus in Nederland. Hij meent zelf dat we een verouderd plan volgen voor epidemieën, een plan dat is gemaakt rondom de Mexicaanse griep. Maar dit draaiboek werkt niet voor virussen zoals Sars.

‘Het lijkt erop dat in Nederland en andere landen in Europa de grieppandemieplannen zijn geactiveerd die zijn gemaakt na de pandemie met de Mexicaanse griep in 2009, zonder dat daar duidelijke aanpassingen in gemaakt zijn voor een risico zoals Sars-1 of nu dit Sars-CoV-2. Dat is geen aanpak van in de kiem smoren maar van dempen. “We kunnen toch niets doen om de verspreiding tegen te houden”, is het idee. Dat geldt inderdaad voor het griepvirus, maar dat is – zoals we zien – een heel ander scenario. Wat wij zijn gaan doen is zolang mogelijk proberen search and contain vol te houden’

Het is goed om te zien dat provincies nu zelf ook maatregelen gaan nemen en niet klakkeloos achter het beleid van Den Haag staan. Iedere provincie moet ook zelf in staat zijn om extra maatregelen te nemen als zij dit nodig achten. Hopelijk is het noorden van Nederland hier op tijd mee begonnen!