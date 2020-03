Kijk dan! Burgemeester veegt deel “intelligente lockdown” van Rutte gewoon van tafel: ‘Gaan we niet handhaven!’

Het kabinet heeft gisteravond geprobeerd de spreiding van het coronavirus in Nederland drastisch in te perken met een aantal nieuwe maatregelen, waaronder het idee dat je niet meer dan drie mensen tegelijkertijd op bezoek mag hebben samen. Burgemeester Bruls van Nijmegen maakte in Nieuwsuur korte metten met die ‘maatregel’. “Dat gaan we niet handhaven,” zei hij onverkort.

Het kabinet heeft gisteren opnieuw gepoogd om het coronavirus definitief in te dammen. Ditmaal werden de maatregelen aangekondigd op een persconferentie van vier ministers: Rutte, De Jonge, Van Rijn en Grapperhaus. Het nieuwe handhavingspakket kreeg de titel “intelligente lockdown”, maar hoe intelligent die lockdown precies is, valt nog te bezien.

Later die avond, in Nieuwsuur, sprak de NOS met burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, en hem werd voorgelegd hoe het nu is dit soort maatregelen te handhaven. Bruls antwoordde zeer duidelijk: handhaven? Wie zei er iets over handhaven? De gemeente gaat helemaal niet de nieuwe maatregel van Rutte handhaven om niet teveel mensen op bezoek te hebben, die dan ook nog eens op 1,5 meter afstand van elkaar moeten zitten. “Thuis bent u de baas,” aldus Bruls.

Staatsrechtelijk lijkt de burgemeester daarmee overigens gelijk te hebben: voor gemeentes is er een zeer duidelijk gedefinieerde ondergrens wat betreft zaken die écht in het privé-domein vallen en niet door de lokale overheid gehandhaafd kunnen én mogen worden. Wat blijft er dan over van een belangrijk deel van de “intelligente lockdown” van Mark Rutte? Nou, niets meer dan een zeer indringend advies.

Oei…