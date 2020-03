Kijken! Wilders veegt de vloer aan met VVD-faalhaas: ‘Uw partij heeft de zorg kapot bezuinigd!’

Het blijft leuk om te zien: een VVD’er die denkt dat hij Geert Wilders onder de tafel kan praten en vervolgens keihard het deksel op de neus krijgt. Dat is precies wat er vandaag gebeurde tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. En de beelden zijn episch.

Tijdens zijn spreektijd werd Geert Wilders onderbroken door VVD’er Hayke Veldman. De quasi-liberaal dacht Wilders even aan te kunnen pakken. Nou, dat ging niet helemaal zoals gepland. Wilders draaide het in no time around en veegde op epische wijze de vloer aan met Veldman én diens partij.

“U heeft, en met name uw partij — u maakt het politiek, niet ik — uw partij heeft het in de afgelopen jaren, in een soort zorghaat, de zorg kapotbezuinigd,” ging Wilders los. “U heeft tienduizenden mensen in de zorg, waar wij voor op zijn gekomen — en wij waren niet de enige, ook andere partijen — om te zorgen dat die mensen niet zouden moeten ontslaan… we hebben ons met hand en tand verzet, mijn collega Agema heeft dat hier ongeveer iedere dag gedaan, tegen het sluiten van de ziekenhuizen. Ziekenhuizen mét IC-capaciteit.”

In veel delen van het land hebben mensen “minder snelle zorg,” ging de PVV-leider verder. “En die kaalslag komt door de bezuinigingsdrift, de saneringsdrift, van een partij als de VVD.”

Ga er lekker voor zitten, en kijken maar!

De VVD heeft de zorg de afgelopen jaren kapotbezuinigd. Daar zien we nu de gevolgen van. Had dat maar niet gedaan!#coronadebat #corona#Wilders #PVV pic.twitter.com/6Ahslut8YA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 26, 2020