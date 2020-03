Knetter! Rob de Wijk EIST gehoorzaamheid aan De Leider. Want, coronacrisis

In tijden van crises zie je altijd dat fascistische autocratische mafketels de situatie aangrijpen om de macht van de overheid groter dan ooit te maken en alle oppositie de grond in te stampen. Het was daarom slechts wachten op de prominente gek die zijn democratisch-masker zou afdoen en zijn ware aard zou tonen.

Kom er maar in Rob de Wijk.

Deze mafketel schrijft vandaag namelijk het volgende in Trouw, dat flutkrantje voor progressieve CU-‘christenen’:

De meeste politici proberen paniek te vermijden en stralen eenheid uit. Maar Wilders en Baudet doen precies het tegenovergestelde… Het is een doorzichtige en afkeurenswaardige manier van politiek bedrijven. Het wakkert paniek aan en ondermijnt de autoriteit van het kabinet. Kamerleden hebben nu een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten aan leiderschap legitimiteit geven. Zij moeten zich achter de leider scharen ook al delen zij zijn politieke mening of zijn aanpak niet.

Dit is levensgevaarlijk. Zelfs als je ervan overtuigd bent als oppositielid dat het kabinetsbeleid duizenden extra levens gaat kosten… zelfs als je gelooft dat het incompetente RIVM er een puinhoop van maakt… zelfs dan moet je van De Wijk je bek houden en achter de premier gaan staan.

Oh wacht, schreef ik “premier“? Die term gebruikt hij natuurlijk niet. Nee, als echte fascist heeft meneer het over “de leider.” Of, in het Italiaans, Il Duce. En ja, in het Duits, Der Führer.

Dat is geen toeval. Al die ‘prominente’ aanhangers van het partijkartel, al die insiders die het beleid in Nederland al decennia vormgeven, zijn in de kern anti-democratisch tot op het bot. Dat is waarom ze hun kont hebben afgeveegd met de uitslag van het Lissabon-referendum, het Oekraïneverdrag goedkeurden (met een “inlegvelletje,” haha!) terwijl wij toch echt tegen stemden in een ander referendum, en de mogelijkheid van een raadgevend referendum uiteindelijk maar helemaal bij het grofvuil hebben gezet. Dat laatste gebeurde overigens onder auspicen van die andere anti-democratische feeks en werkontduiker, Kajsa Ollongren. Maar dat geheel terzijde.

Zeer gevaarlijke column van @robdewijk waarin hij voor een dictatuur pleit in crisistijd:

"Zij moeten zich achter de leider scharen ook al delen zij zijn politieke mening of zijn aanpak niet"👇#democratie. https://t.co/CXnA8QLiNR — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) March 20, 2020

Geert Wilders en Thierry Baudet worden er om de dag van beschuldigd “fascisten” te zijn, maar de échte fascisten zijn types als De Wijk (en de werkschuwe anti-democraat Ollongren. Maar dat, alweer, geheel terzijde. Excuus, ik kan het niet laten).