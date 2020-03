DDS vs RIVM! ‘Factchecker’ KRO-NCRV haalt RIVM erbij: ‘DDS beweert onterecht dat RIVM liegt’ GELUL!

De dataredactie voor onderzoeksjournalistiek bij KRO-NCRV, Pointer genaamd, blijkt behoorlijk incompetent! Niet alleen gooien ze DDS op één hoop met nepnieuws platformen, ze gaan een stapje verder: factchecken met het RIVM! En wat blijkt? Het mogelijk tweet-deletend RIVM vindt het onterecht dat het ‘door DDS’ van leugens wordt beschuldigd! Wij van WC-eend… Maar goed, we hebben zat bewijs!

De ‘facts’ volgens Pointer en het RIVM

Ze richten zich op vijf beweringen (allen van Michael van der Galiën) die een centraal punt ondersteunen dat Michael probeerde te maken. Ze zeggen ze alle vijf zeggen onderuit te hebben gehaald. We lopen ze even langs:

Centrale claim: ‘Doel RIVM was economische schade door paniek voorkomen.’



RIVM: “Klinkklare onzin. Het punt is dat niet-deskundige mensen zelf iets lezen en interpreteren zonder dat ze de bagage hebben om dat op de juiste wijze te wegen.”



#1 Vliegverkeer van Wuhan – RIVM deed vanaf begin alsof het allemaal meeviel



RIVM: ‘Schiphol, niet RIVM, zei ‘kans is nihil’. Wij zeiden ‘vooralsnog kleine kans’.’

Ja, Michael verwarde inderdaad de Schipholwoordvoerder met het RIVM. Niet handig! Prima, dan vervangen we de ‘nihil’ van Schiphol voor de ‘vooralsnog kleine kans’ van het RIVM. Wat verandert dat precies aan de bewering dat het RIVM deed alsof het wel meeviel? Het zijn niet de woorden voor het slaan van alarm in ieder geval…

#2 Virus verspreiden zonder symptomen

RIVM: ‘Klopt niet, verspreiding gaat via druppeltjes in de lucht, dus alleen bij symptomen zoals snotteren, niezen en hoesten. “De een heeft minder klachten dan de ander. Zolang het virus in jou zit en je hoest of niest niet, dan kun je niemand besmetten. Maar als je een snotneus hebt, dan heb je misschien niet door dat je ziek wordt, maar dan ben je wel al besmettelijk.”

Hartstikke mooi dat het RIVM gewoon doodleuk het tegenovergestelde blijft beweren (zonder bron!). Ze weten het nu blijkbaar zeker, op 26 januari in ieder geval nog niet:

Dank voor info. Vraag: klopt het dat geïnfecteerde mensen besmettelijk zijn gedurende de incubatieperiode (die als ik het goed begrijp tot 14 dagen kan duren), dus ook als zij zelf nog geen klachten of symptomen hebben?https://t.co/o9rPZq3rIQ — Miriam van Gool (@MiriamvGool) January 26, 2020

Bewijs leveren ze in ieder geval niet. Ondanks dat wij diverse bronnen hebben (waar zij niet op ingaan):

Schrijver en columnist Ilja Leonard Pfeijffer benoemt symptoomloze besmetting in deze column. Maar kijk vooral ook naar deze (Science Alert), deze (The Guardian) en deze (BBC) links.

Voor een wetenschappelijk instituut is het verrekt onwetenschappelijk om zó stellig te beweren dat symptoomloze besmetting niet zou kunnen. Helemaal omdat het virus kennelijk wél een tijd op oppervlakten kan overleven.

#3 RIVM vindt dat scholen niet dicht moeten

RIVM: “We weten dat de bijdrage van kinderen aan verspreiding van het virus heel beperkt is. Dat is niet nul, maar wel heel beperkt.”

Michael haalde een Duitse viroloog aan die beweerde dat kinderen wél voor veel meer besmettingen zouden zorgen. Maar naast ‘er was veel kritiek op zijn bewering’ komt er vanuit het RIVM géén bewijs voor het tegendeel!

#4 Twitteraar aan RIVM: Iemand gesproken uit besmet gebied, bij klachten laten testen of niet?

Beste #RIVM wat moet ik doen wanneer ik iemand heb gesproken die in dat gebied is geweest, en ik krijg daarna klachten? — Roelie (@Roeliekje) March 2, 2020

RIVM: ‘Ze zei ‘klachten, niet ‘erge klachten’. Daarom was “Thuisblijven en uitzieken” prima advies.’



Ja kom nou toch… Gaan we nou gewoon autisme veinzen en noemen we de bewering dan ge-factchecked en ontkracht?

#5 “Ook zonder symptomen kun je iemand besmetten”



RIVM: “Er zijn wat onderzoeken naar geweest, waarvan er ook eentje is teruggetrokken. Maar het antwoord is nog steeds hetzelfde.” En dat is dat als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, hij daarom ook nog niet besmettelijk zal zijn voor anderen.”

Ja, we doen punt 2 gewoon nóg een keer, maar nu zonder de Duitse viroloog die werd bekritiseerd. Van de meerdere aanwijzingen (hier nog één van The Lancet), waarvan er eentje terug werd getrokken, heeft het RIVM de conclusie getrokken dat de rest van die onderzoeken óók maar onzin zijn. De factchecker en het RIVM vonden verdere toelichting niet nodig. Ongelofelijk!

RIVM vs. de wereld

Die centrale claim is met deze vijf flut ‘fact checks’ niet ontkracht en staat wat ons betreft nog steeds overeind! En wel om de volgende redenen (met bron!):

26 januari – kans klein dat het zich hier verspreidt:

Beste Peter, we geven aan dat het mogelijk is dat het virus ook naar Nederland komt. Maar dat de kans klein is dat het zich hier verspreid. Op onze website kun je meer informatie vinden: https://t.co/5peyezpXWI… Toon meer — RIVM (@rivm) January 26, 2020

En deze, let op de tekst:

1 februari – zeer goed voorbereid met maatregelen die verdere verspreiding voorkomen.

We zijn zeer goed voorbereid mocht het virus hier opduiken. Er treden dan allerlei maatregelen in werking die voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Meer info kun je ook hier vinden: https://t.co/BDVLihYFuI. ^MS — RIVM (@rivm) February 1, 2020

12 februari – Flink contrast met eerdere tweets! Beetje bitchen op China en beweren dat ze ‘proportionele maatregelen’ nemen:

In Nederland nemen we proportionele maatregelen. In China doen ze dat blijkbaar anders. ^MS — RIVM (@rivm) February 13, 2020

Kijk naar de datum van de tweets versus de tijdlijn van CNN: (klik op de afbeeldingen om ze te vergroten)

En vergelijk dit ook eens:

Het wordt tijd dat het RIVM eens wat meer openheid van zaken geeft, in plaats van loopt te teren op de status van autoriteit. En dat ze bij Pointer meer aan een smearcampaign doen dan aan fact checken, moge ook duidelijk zijn.