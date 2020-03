Zeg onzorgvuldige KRO-NCRV, zwaai eens even niet zo achteloos met dat labeltje ‘nepnieuws’

Eén ding is zeker: kwaadaardige en/of ronduit domme lui misbruiken de coronacrisis om een flinke dosis onzin in het publieke debat te injecteren. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Wat echter net zulke schadelijke onzin is, is dat KRO-NCRV vanochtend ons eigen medium beschuldigde van die laaghartige daad.

Terwijl de Amerikaanse complotdenker Alex Jones tandpasta verkoopt dat zogenaamd “helpt” tegen het coronavirus, doet Robert Jensen z’n best om te doen alsof de pandemie een soort heftig griepje is waartegen niet hoeft te worden opgetreden. Ook kwakzalver Marcel Crok doet een duit in het zakje: twintig minuutjes in de sauna, en je bent genezen van corona. Rare complotdenkblogs leggen een verband tussen corona en 5G-netwerken, en ga zo maar door.

Die laatste categorie wordt ook daadwerkelijk aangepakt door KRO-NCRV, die – terecht – stelt dat de corona-pandemie niet bij alle internetpublicaties het beste naar boven haalt. “Nepberichten zijn onder meer te herkennen aan ontbrekende bronvermelding of sensationele beweringen. De websites Transitieweb en JD Report leggen bijvoorbeeld het verband tussen de coronauitbraak en de ontwikkeling van het 5G-netwerk, zonder een bron aan te halen die dat ondersteunt,” stelt de NPO-datajournalist Jerry Vermanen.

Tot zover akkoord, maar de kerel slaat daarna ontzettend door. Vermanen meent ook dat hij bijdragen aan het publieke debat moet aanmerken als nepnieuws, zoals een opinie-artikel van DDS-auteur Michael van der Galiën. Van der Galiën stelde – nogal cru, wellicht, maar dat mag – dat D66 wel blij zou zijn met dat coronavirus. Het neemt namelijk voornamelijk ouderen in het vizier: een groep waarmee de partij van Rob Jetten niet veel op heeft. Dit is gewoon een bijdrage aan het politieke debat rondom het coronavirus. Het is überhaupt geen nieuws, laat staan nepnieuws.

Ook een column van Jan Roos wordt besproken. Jan heeft op basis van politiebronnen begrepen dat het OM rekening houdt met het scenario dat een bepaalde aangifte wegens mishandeling verzonnen is. Hoe Jerry Vermanen dat classificeert? “Zonder bronnen aan te halen.” Dat is dus echt volstrekt onwaar.

Nogmaals: DDS is een groot voorstander van het bestrijden van corona-nepnieuws. Mede daarom hebben we kwakzalvers Robert Jensen en Marcel Crok vanochtend ook al aangepakt. Wij zijn niet de vijand. Dus Jerry Vermanen: richt je wapens op degenen die daadwerkelijk onzin verspreiden, en niet op onze website aan op basis van onze politieke kleur.