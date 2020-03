Hoe haal je het in je botte harses, Robert Jensen?

Robert Jensen. De man is een fenomeen. Jarenlang had hij één van de meest succesvolle én controversiële talkshows op TV. Daarna ging hij er een paar jaar tussenuit, waarna hij op grootse wijze terugkwam met een réchtse talkshow over de politiek.

Het was werkelijk een verademing om te zien. Hij nodigde Nigel Farage uit, Thierry Baudet, Geert Wilders, de heren van UP! Network… Het was een televisiefeest voor ons van rechts.

Helaas vond RTL het allemaal minder plezant. De zenderbazen vonden het maar niets, zo’n rechtse roeptoeter op tv die zomaar allerlei rechtse gasten uitnodigde. Daarom werd hij na één seizoen bij het grofvuil gezet met als excuus “kijkcijfers.”

Flauwekul. Hij deed het prima. De kijkcijfers waren zelfs goed te noemen voor het tijdstip en de zender waarop zijn programma werd uitgezonden. Hij moest het zelfs regelmatig opnemen tegen Champions League-voetbal.

Afijn. Hoewel het einde tv was, was het voor Jensen geen einde show. Hij ging gewoon online verder. Veel mensen besloten hem te steunen — ik, persoonlijk, ook. Via DDS adverteerden we zelfs een maand op zijn show — een arrangement waar we heel blij mee waren.

Ik zeg dit niet om op te scheppen, maar om duidelijk te maken dat ik Jensen en zijn programma werkelijk een warm hart toedraag. Ik. Ben. Een. Supporter. Van. De. Man.

Juist daarom moet het volgende mij van het hart…

Jensen. Robert. Je bent aan het doordraaien.

Case in point, de afgelopen dagen heeft Jensen Thierry Baudet én Geert Wilders bekritiseerd omdat die het probleem rond het nieuwe, Chinese Coronavirus COVID-19 serieus nemen. Flauwekul! roept Jensen, het valt allemaal best mee! Er gaan veel meer mensen dood aan de griep! Kanker! Hoge bloeddruk! Links gebruikt dit alleen maar om ons angst aan te jagen en de macht van de overheid nóg verder uit te breiden.

Vandaag slaagde hij er zelfs in déze tweet online te slingeren:

De onnodige LOCKDOWN van HEEL Italie, Spanje, Frankrijk en alle andere landen zal leiden tot ongelovelijke depressie en zefmoord van vele, vele duizenden. Oudere mensen zullen het niet redden. Velen hier schreeuwen om zelf gelockdowned te worden. Be careful…very careful… — Robert Jensen (@robertjensen) March 19, 2020

Hoe haal je het in je botte harses, Robert. De onnodige lockdown? Er gaan godsamme 400-500 Italianen per dag dood aan dit virus. Dat is geen “griepje” voor die mensen! Dit helse virus richt werkelijk een ravage aan daar, en het begint ook al uit de hand te lopen in Spanje en Frankrijk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Verenigd Koninkrijk en Nederland zelf, waar de lakse houding van de overheid mogelijk duizenden extra doden gaat opleveren.

Misschien dat Robert, als hij het serieus meent dat het allemaal wel meevalt, even naar Lombardije kan gaan om daar met de mensen te praten.

Thierry Baudet, die normaal gesproken ook prima met Jensen kan opschieten, heeft zich genoodzaakt gevoeld te reageren op diens gekkigheid:

Robert, ik mag je graag en over veel zaken zijn we het eens. Maar op dit punt verschillen we hartgrondig van mening. Het #coronavirus vormt een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Niemand wil onnodig vrijheden inperken of de economie schaden. Maar om de crisis te (1/2) https://t.co/DRysCSMgiR — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 19, 2020

“Robert, ik mag je graag en over veel zaken zijn we het eens. Maar op dit punt verschillen we hartgrondig van mening. Het #coronavirus vormt een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid,” aldus Baudet kalmpjes. “Niemand wil onnodig vrijheden inperken of de economie schaden. Maar om de crisis te stoppen en vele duizenden levens te redden zijn krachtige maatregelen nu noodzakelijk. Kijk naar de sterftecijfers in landen die het virus al eerder kregen!”

“Zodra de uitbraak onder controle is bouwen we de maatregelen weer af,” gaat de FVD-leider verder. “En dan strijden we weer samen voor herstel van onze soevereiniteit, het stoppen van de massa-immigratie, lagere belastingen, een einde maken aan de klimaatgekte, #nexit, gezond verstand, free speech en vrij internet, trots op ons verleden & land en versterkte democratie via referenda!”

Bijzonder goed verwoord. Ik heb er maar twee punten aan toe te voegen.

Ten eerste is het simpelweg onverantwoord wat Jensen doet. Zijn luisteraars/kijkers gaan lekker de straat op, ook als ze benauwd zijn en hoesten, omdat ze denken dat het maar “een griepje” is. Ze kunnen het virus daardoor verspreiden. Dit kan letterlijk levens kosten.

Ten tweede is wat Jensen doet buitengewoon problematisch omdat hij de rechtse politieke beweging tegen elkaar opzet. Het is goddomme elke keer hetzelfde! Steeds als wij van rechts aan de winnende hand zijn bedenkt één rechtse fractie dat de andere rechtse fracties toch niet je van het zijn. De aanval wordt geopend met als eindresultaat dat de hele rechtse beweging onderuit wordt geschoffeld en het stalinistische gespuis van PvdA, D66, GroenLinks en de SP er toch weer met de overwinning vandoor gaat.

Jensen doet precies wat de eurofiele, vrijheidshatende, machtshongerige, politiekcorrecte, gendergeobsedeerde, klimaathypende clownpartijen hopen: rechts valt rechts aan.

Kap daarmee Robert, niet alleen omdat je overduidelijk fout zit, maar ook omdat je de beweging die je zegt lief te hebben — pal staan voor onze cultuur, voor onze soevereiniteit, pro-vrijheid, niet-politiekcorrect — op deze manier schade berokkent.

Oh, en Robert, houd op in de donkere krochten van het internet te leven. Je weet wel, waar die types als Alex Jones actief zijn. Die mensen zijn knettergek… en, zoals we allemaal weten: waar je mee omgaat raak je mee besmet. Dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor radicale, losgeslagen politieke denkbeelden zoals conspiracy theories.

Niet doen.

Deze column is gisteravond verzonden aan mijn BackMe-sponsors. Voor slechts 1 euro per maand ontvang je mijn column dagelijks in je inbox!