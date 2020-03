De droom van D66 wordt werkelijkheid: COVID-19 superdodelijk voor ouderen (COLUMN)

Bij D66 zullen ze wel feest aan het vieren zijn. Uit onderzoek in China én andere landen waar het coronavirus huis houdt blijkt namelijk dat verreweg de meeste slachtoffers ouder dan 60 jaar zijn. Met name 80-plussers zijn het kind (haha!) van de rekening met een sterftecijfer van rond de 15%.

Dat klinkt D66’ers natuurlijk als muziek in de oren. Zestigers hebben een kans van zo’n 4% om eraan te overlijden, bij zeventigers stijgt het sterftecijfer al naar 8%, en bij tachtigers dus naar rond de 15%. Hoewel het niet gezegd kan worden dat jongeren niets te vrezen hebben is het wel zo dat de kans dat zij dit virus overleven enorm is:

De vlag mag dus uit bij D66. Productieven en mensen die in de toekomst productief zullen zijn overleven het virus vrijwel zeker, terwijl ouderen — die al niets meer toevoegen aan de economie en dat ook nooit meer zullen doen — op grote schaal het lootje leggen. D66 heeft die wet “voltooid leven” (haha!) helemaal niet nodig! Laat het coronavirus losgaan en ‘het probleem’ van ‘te veel ouderen’ lost zich op geheel natuurlijke wijze op!

Het is dan ook waarschijnlijk dat áls er een echte epidemie komt in Nederland, D66 héél snel de plannen van een Italiaanse artsenorganisatie overneemt om hoogbejaarden met zware symptomen gewoon niet meer te behandelen op de intensive care. Laat die oudjes maar voor zichzelf zorgen! Lekker op bed gaan liggen en inslapen. Da’s wel zo gemakkelijk voor iedereen.

Nou ja, iedereen… niet voor die oudjes zelf, natuurlijk, maar daar kunnen D66’ers zich niet druk om maken. Als je niet meer werkt ben je immers toch maar (en op zijn best) half-mens.

Toch, Rob Jetten?

