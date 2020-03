‘Het is maar een griepje’. Medische specialisten Italië opperen leeftijdsgrens instellen voor opname corona-patiënten

In Italië loopt het helemaal uit de klauwen, ondanks vele pogingen van de overheid lijkt het indammen van het virus niet tot nauwelijks te werken. Vandaar dat medische specialisten de handen ineenslaan en een gezamenlijke oproep doen: Stel een leeftijdsgrens in voor opname corona-patiënten op de IC. Dit is geen ‘gewoon griepje’…..

Bij een leeftijdsgrens bedoelen ze simpel gezegd: mensen die meer kans hebben om te overleven, moeten voorrang krijgen om behandeld te worden. Wel nu hartstikke leuk voor oudere mensen dus, die mogelijk niet meer behandeld worden.

Het kan nodig zijn om een leeftijdsgrens in te stellen voor toegang tot de intensive care”, zo stelt het document. De vereniging acht de maatregel noodzakelijk „om middelen te reserveren die zeer schaars kunnen zijn voor diegenen die in de eerste plaats een grotere waarschijnlijkheid hebben om te overleven en in de tweede plaats van wie meer jaren kunnen worden gered”

Als de autoriteiten dit plan omarmen betekent dit dat hoogbejaarde mensen wellicht niet meer worden geholpen. Zij zullen min of meer aan hun lot worden overgelaten. Dit is natuurlijk alles behalve humaan, maar in Italië heerst de paniek. Wat ze ook voor maatregelen nemen, het virus blijft zich verspreiden.

Maar om nu zulke maatregelen te nemen, en groepen mensen van medische hulp af te sluiten het beste is, dat valt nog te bezien.