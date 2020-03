Klimaatknurft Marcel Crok wordt kwalijke coronakwakzalver: ‘Heropen sauna’s, ze helpen tegen het virus!’

We stropen vanochtend even de mouwen op en helpen het gevecht tegen desinformatie omtrent het coronavirus een handje. De prominente klimaatscepticus beweert namelijk dat je de dodelijke ziekte kan stoppen door twintig minuten met je kop in de sauna te hangen. Aperte nonsens, maar Marcel Crok grossiert er desalniettemin in.

Houd prominente klimaatsceptici lang genoeg in de gaten, en vroeger of later blijken het allemaal charlatans, mafketels of anderszins lui die niet normaal met de werkelijkheid kunnen omgaan. Neem nu Marcel Crok: op het schild gehesen door gasten als Robert Jensen als de zogenaamd rationele stem in het klimaatdebat – iemand die net doet alsof mensen niet het broeikaseffect in werking hebben gesteld en we dus ook niets hoeven te doen tegen de escalerende klimaatcrisis.

En fin, Robert Jensen is inmiddels echt off the deep end dankzij het coronavirus, maar ook zijn klimaatsceptische protegé Marcel Crok gaat daar nu vrolijk achteraan. En wel door met je reinste kwakzalverij op de proppen te komen. Want hoe je het virus geneest? Nou, gewoon even in je geboortekostuum in de sauna rondhangen en álles geneest vanzelf:

Nee, we gaan die video niet linken. Het is gewoon ordinaire pulp, allang gedebunkt en gefactcheckt door het AFP. Compleet, en potentieel levensgevaarlijk, verzinsel. Of zoals senator Ruard Ganzevoort het stelt:

“Voor diegenen die dachten dat Crok een serieuze wetenschappelijke mening had over klimaatverandering is dit een pijnlijke ontmaskering… voor wie al wisten dat hij onzin verkondigt is het een bevestiging.”

Dat dus.