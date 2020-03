Knettergekke Sylvana Simons WOEST: dagopvang-locaties voor nepvluchtelingen worden gesloten

“Een gezondheidscrisis is geen reden om mensenrechten te negeren. Integendeel!” aldus de totaal gestoorde Sylvana Simons op Facebook.

Als je wilt weten hoe totaal gestoord Sylvana Simons en haar racistische, fascistische, leugenachtige hobbyclub BIJ1 zijn hoef je alleen maar even te kijken naar deze knettergekke post die BIJ1 deelde op Twitter, en die op haar beurt gedeeld werd door Sylvana Simons met de opmerking daarbij dat ook de coronaviruscrisis “geen reden [is] om mensenrechten te negeren.”

Ze zijn heel boos bij BIJ1 omdat “in het hele land veel dagopvang-locaties voor vluchtelingen gesloten [worden] als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Hierdoor worden zij gedwongen op straat te zwerven terwijl juist wordt verzocht om in zelf-quarantaine te gaan.”

“Binnen het asielrecht is geen ruimte om zomaar geen opvang meer aan te bieden. Toch worden de rechten van asielzoekers nu verder ingeperkt. De meest kwetsbaren worden ook tijdens de coronacrisis niet in bescherming genomen, maar juist het hardst geraakt.”

Wat voor idioterie is dit? BIJ1 rept met geen woord over de mensen die écht het meest kwetsbaar zijn — ouderen en mensen met een chronische ziekte. Waarom is dat? Komt dit doordat de meeste van die mensen blank (of, zoals BIJ1 het liever zegt, wit) zijn? Is BIJ1 dan werkelijk zo racistisch?

Het antwoord daarop is natuurlijk: ja. Zo racistisch zijn ze inderdaad bij BIJ1. Sylvana en haar schandelijke partij hebben lak aan blanke ouderen en blanke chronisch zieken. Zij zijn maar bezig met één ding: nepvluchtelingen. Die moeten ten koste van alles vertroeteld worden.

Gestoord. Totaal van het padje. Nederland kan waarschijnlijk het aantal zieken door de coronacrisis niet aan. Dan is het niet zo gek dat de staat het even niet belangrijk vindt om geld en tijd te stoppen in de opvang van buitenlandse avonturiers die al veel eerder toen ze in Europa aankwamen ergens asiel hadden kunnen aanvragen. Want nee, deze mensen zijn niet linea recta van hun eigen land naar Nederland gegaan. Ze zijn éérst door een groot aantal andere landen gereisd. Dáár hadden ze ‘asiel’ moeten aanvragen, niet in ons land dat nu overweldigd dreigt te worden door een vreselijk virus.

Maar ja, daar heeft BIJ1 natuurlijk lak aan. Want die partij heeft lak aan Néderlanders. Wat is het toch een walgelijke rotclub.

