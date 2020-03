Lodewijk Asscher EIST Europese solidariteit: Twitter gaat helemaal LOS

Het gaat helemaal mis in Italië. We kunnen dat allemaal zien. Wat die mensen daar meemaken is vreselijk. Mensen sterven er massaal aan het nieuwe Chinese coronavirus. Alleen gisteren waren er al meer dan 900 (!) doden te betreuren. Ongelooflijk en dieptriest.

Het is natuurlijk vreselijk. Daarom zou het ons sieren als we een campagne zouden starten om Italië vrijwillig te steunen als we daar — in deze onzekere tijden! — toe in staat zijn. Hartstikke goed, het siert je als je — ook als je het zelf moeilijk hebt — bereid bent iets voor een ander te doen. Geweldig.

Maar eurofielen zien deze crisis niet slechts als een mogelijkheid om vrijwillig iets te doen, maar om snel de macht van de EU snel uit te breiden en sneller dan ooit welvaart uit het noorden over te maken naar het zuiden. Zie Lodewijk Asscher. De PvdA-leider EIST dat Nederland geen “oplossingen blokkeert” in de EU. Want, stelt hij, “dit is een tijd voor solidariteit!”

Dus wij moeten (verplicht!) geld overmaken naar Italië terwijl wij a) dat geld nu zelf heel goed kunnen gebruiken en b) wij de afgelopen jaren heel zuinig zijn geweest terwijl Italianen economisch feest hebben gevierd. En in de tussentijd moet de EU natuurlijk nog veel meer zeggenschap en macht krijgen, en moeten Brusselse bureaucraten in staat gesteld worden om een enorme welvaartsoverdracht te doen van het noorden naar het zuiden.

Tja. Op de één op andere manier vermoed ik dat de Nederlandse belastingbetaler daar niet zo heel veel in ziet.

En wat blijkt? Juist, op Twitter zijn de reacties dan ook niet mals. “Flikker nou op,” stelt ene Mary van Soest. “De zuidelijke landen lopen al jaren feest te vieren van onze centen. Bah. Hoe erg het ook is wij kunnen dat geld ook wel gebruiken.”

Maaren Bakker ziet er best iets in, maar voegt toe: “Eens, maar dan in Nederland ook de pensioengerechtigde leeftijd terug naar 62 jaar. En oh ja, ongedaan maken van de brute bezuinigingen in de zorg, jeugd en wijkzorg, publieke instellingen, OM, belastingdienst, enz. enz.”

Hehe.

Sander van Dam is lekker cynisch. “Ik zou graag met je willen samenwerken, Lodewijk,” schrijft hij. “Geef jij me gewoon een paar duizend euro en dan krijg jij van mij een tientje. Beetje solidariteit met iemand die alles heeft opgemaakt aan feestvieren moet er in deze tijd wel vanaf kunnen, toch?”

Elise de Windt is ook bepaald niet onder de indruk van Asschers tweet. “”Hahaha, daar hebben we de gratis-geld brigade weer!” reageert ze. “Om je rot te lachen! Klaplopende landen keer op keer belonen voor financieel destructief en parasiterend beleid. En het zijn jouw stemmers, hypocrite Lodewijk Asscher die hier zwaar de dupe van zijn!”

Johannes Vervloed denkt daar net zo over. “De PvdA trekt weer de geldbuidel, van een ander natuurlijk, van de Nederlandse belastingbetaler,” tweet hij. “Heeft nou niemand deze volksverlakker door?”

Bram van der List ziet ook niets in de welvaartsoverdracht-plannen van Asscher. “Solidariteit?” vraagt hij zich af. “Het gebrek aan… is dat wat u bedoel[t]? De EU heeft zijn toegevoegde waarde, of liever gezegd het ontbreken daarvan, in deze tijden van crisis ruimschoots bewezen. Baas in eigen land,” voegt hij daar voor de goede orde aan toe.

En de reactie van de dag gaat naar R.M. Bras. Die schrijft:

Zo. Die kunnen ze bij de eurofiele socialistische PvdA in hun zak steken.