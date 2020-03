Luchtvaartsector in zwaar weer door coronavirus: ‘zeker 8000 banen staan op het spel’

De economische gevolgen van de corona uitbraak in Europa zijn hartstikke negatief voor de luchtvaartsector in Nederland. Zeker 8000 Nederlandse banen staan op het spel. Doordat het toerisme in één klap is weggevallen als inkomstenbron en landen hun grenzen sluiten dreigen er negatieve economische gevolgen te ontstaan door deze dompers.

FNV is bij tal van bedrijven op gesprek gegaan en concludeert het volgende: veel mensen worden nu al gekort op uren in de luchtvaartsector, maar er dreigt nu zelfs massa ontslagen te vallen.

Sommige bedrijven op Schiphol hebben zelfs zoveel problemen dat ze nu al niet meer mensen kunnen betalen.

Vooral mensen met tijdelijke contracten of nul-urencontracten worden het slachtoffer van deze coronacrisis”

KLM besloot gisteren al zo’n 1500 tot 2000 banen te schrappen. Dit gaat mogelijk nog meer worden als de overheid niet inspringt om te helpen.

Bedrijven hebben nu al werktijdverkorting aangevraagd voor veel werknemers. Maar als de crisis langer aanhoudt, dan gaan mensen er nog meer op achteruit.

“We hebben begrip dat KLM werktijdverkorting heeft aangevraagd, maar we zijn het er niet mee eens dat werknemers er ongeveer 10 procent in salaris op achteruit gaan. Dat moet worden aangevuld door KLM”

De vraag is welke sectoren in Nederland de volgende zijn die zware klappen zullen gaan incasseren, als Nederland net zoals Italië eindigt zal het een moeilijke tijd gaan worden voor veel bedrijven.