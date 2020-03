Maurice de Hond: ‘Belangrijkste issues op links zijn klimaat en onderwijs, op rechts is dat immigratie en de EU’

In een nieuwe peiling laat Maurice de Hond goed zien dat er grote verschillen zijn over de interesse in onderwerpen tussen links- en rechtsstemmende kiezers. Kiezers op links vinden het klimaat en het onderwijs de belangrijkste onderwerpen. Op rechts is dat immigratie en de Europese Unie.

Alle respondenten kregen 15 politieke thema’s voorgeschoteld door Maurice de Hond. Uit de resultaten blijkt dat de verschillen in prioriteit van de onderwerpen tussen links en rechts enorm verschillen.

Links vindt de volgende thema’s het belangrijkst: zorg, klimaat, onderwijs, woningbouw en arbeidsmarkt. Bij rechtse kiezer is dat immigratie, zorg, de multiculturele samenleving, de Europese Unie en de bestrijding van criminaliteit.

In bovenstaande tabel zijn de verschillen tussen de interesse in onderwerpen op links en rechts goed te zien. Volgens De Hond laten de grote verschillen duidelijk zien dat de polarisatie groot is en dat er zelfs sprake is van een nieuwe verzuiling.