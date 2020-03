Multiculturele clowns misbruiken crisis: “Rutte, haal tienduizenden ‘vluchtelingen’ naar Europa!”

In deze barre tijden hebben we allemaal zo onze prioriteiten. De één vindt het belangrijk dat er genoeg beademingsapparatuur wordt gemaakt, de ander legt de nadruk op het voorlichten van de bevolking zodat er voldoende aan social distancing wordt gedaan. En dan zijn er de mensen die de coronacrisis gebruiken om hun persoonlijk hobby’s er doorheen te jassen.

De multiculturele massa-immigratieverheerlijkers van VluchtelingenWerk, Defence for Children (let op: kinderen uit het Midden-Oosten, niet jouw en mijn kinderen), en Artsen Zonder Grenzen roepen premier Rutte op in een brief om ervoor te zorgen dat maar liefst 25.000 ‘vluchtelingen’ die momenteel op Lesbos zitten naar Europa te halen.

Want, zeggen de organisaties, het coronavirus vormt een serieuze bedreiging voor hun gezondheid. En ja, blijkbaar is dat ónze verantwoordelijkheid.

“kHet risico op verspreiding van het virus in de kampen is extreem hoog door een gebrek aan hygiëne en sociale afstand. Hoe kunnen deze kampbewoners zich houden aan hygiënevoorschriften?” aldus de immigratie-organisaties. “Er moet onmiddellijk begonnen worden met de evacuatie van vluchtelingen van de eilanden en het regelen van veilige, hygiënische en humane opvang van deze mensen. De gevolgen zijn anders niet te overzien.”

“We pleiten ervoor deze mensen over te brengen naar het Griekse vasteland en ze daar onder te brengen in kampen waar wel goede zorg geboden kan worden. Daarna kunnen de mensen die mogen blijven verder over Europa worden verdeeld,” gaan de organisaties verder. “We richten onze brief aan premier Rutte omdat Griekenland dit niet zonder de EU kan.”

How about ‘no,’ mafketels? Ten eerste is de kans significant dat het virus al rondwaart onder deze mensen. Waarom zou dat niet zo zijn? Het Chinese coronavirus COVID-19 houdt overal thuis, ook in de thuislanden van deze nepvluchtelingen. Als wij ze vervolgens opnemen in Europa zorgen we mogelijk voor nieuwe brandhaarden. Je moet totaal gestoord zijn om daarmee akkoord te gaan.

Natuurlijk is dit wel typisch links: een zware crisis misbruiken om de eigen hobby’s aan iedereen op te leggen. Als ze daarbij over lijken moeten gaan zijn ze daar maar wat graag toe bereid. Zo rollen socialisten nu eenmaal.

