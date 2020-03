Nederland staat er slecht voor! 30 nieuwe doden, tekort aan laboratoriummateriaal

Het begint er steeds beroerder uit te zien voor Nederland. Naast het feit dat we vandaag dertig nieuwe doden aan dit drama toe mogen voegen, dreigt er ook een gevaar voor de huidige testcapaciteit. Er is namelijk een tekort aan laboratoriummateriaal. Dát kan ook nog wel bij…

RIVM-update

Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur maar liefst 534 mensen positief getest. Het totaal ligt daarmee op 2.994 vastgestelde besmettingen. 725 van de besmette mensen zijn zorgwerknemers!

Materiaaltekort laboratoria

Er dreigen meerdere tekorten te ontstaan bij laboratoriummaterialen die nodig zijn voor het uitvoeren van tests om besmettingen vast te kunnen stellen. Nu is het makkelijk om de regering hier de schuld van te geven, ‘want waarom hebben ze niet op tijd ingekocht?!!!1‘, maar dat vind ik te makkelijk.

Misschien hadden ze inderdaad wat meer in kunnen kopen, dan zou dit probleem nog wat langer zijn uitgesteld. Er zijn namelijk twee grote problemen. De eerste is dat de hele wereld vraag heeft naar allerlei laboratoriummateriaal. Dat is sowieso al meer dan men met de huidige productiecapaciteit aankan. Een tweede probleem, dat wordt veroorzaakt door deze schaarste, is dat partijen elkaar keihard overbieden. Koopt Nederland mondkapjes voor een afgesproken prijs? Bij aankomst zijn die containers (half) leeg omdat Frankrijk het dubbele bood. Ze halen de dozen nog uit het laadruim als het moet!