Nederlandse overheid gaat eindelijk ondernemers helpen! ‘Ondernemers non-foodsector krijgen acute steun’

De kritiek de afgelopen dagen was niet mild vanuit de ondernemerswereld, onbegrijpelijk vonden ze het dat de overheid hun links lieten liggen. Non-foodsector bedrijven zijn vaak nog wel open, maar ook zij zien een gigantische daling in de verkoop. Nu heeft de regering dan toch besloten om ook deze sector een handje te helpen in deze barre tijden.

NIEUWS | Door lobby van INretail kunnen ook ondernemers in de retail non-food vanaf 30 maart gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarbij ook retailers een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 netto ontvangen > https://t.co/hupmrdinaj — INretail (@INretail) March 28, 2020

Vanaf maandag kunnen bedrijven uit de non-foodsector ook aanspraak maken op de eenmalige gift van 4000 euro. Dit zou veel ondernemers voor de komende maand een mooie opsteker zijn. Hiermee kunnen zij toch lopende kosten deels betalen/afbetalen.

Het is opmerkelijk dat het kabinet zo rap is gedraaid van standpunt. Op vrijdag had de overheid namelijk al een nieuwe regeling gemaakt – waar de non-foodsector dus niet onder viel- maar gisteren heeft de lobby van INretail overuren gedraaid om het kabinet toch van gedachten te doen veranderen.

Wiebes was het ermee eens dat het onzekere tijden zijn, voor tal van sectoren. Vandaar de draai van het kabinet.

,,Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat.’’

Als het aan D66 draaikont Kees Verhoeven ligt moet de overheid sowieso beter luisteren naar ondernemers, maar ook moet men zelf verantwoordelijk nemen. Want heel Nederland heeft het zwaar.

,,Het is de komende dagen nodig voor maatwerk te zorgen. Daarbij moet geluisterd worden naar ondernemers en niet alleen naar SBI-codes worden gekeken. Ook verhuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Anders verdwijnt die vierduizend euro alleen in hun zakken.’’