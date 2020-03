Nieuw advies Nationale Ombudsman: Geef asielzoeker direct leefgeld!

De Nationale Ombudsman heeft een boze geschreven naar Ankie Broekers-Knol, het is namelijk niet normaal dat asielzoekers direct een zak met geld krijgen om normaal te kunnen leven in Nederland. Als het aan de Ombudsman ligt krijgen hierdoor duizenden asielzoekers een aardig zakcentje mee. Terwijl onder de huidige wet- en regelgeving deze asielzoekers leven onder strak regime.

De Ombudsman zal het vast en zeker allemaal goed bedoelen. Geef alle asielzoekers een zak geld en ze kunnen dit dan besteden aan taallessen of kookcursussen, de vraag is echter of men het hier ook aan zal uitgeven.

In het huidige systeem hebben asielzoekers wel recht op huisvesting en gezondheidszorg, maar krijgen ze geen leefgeld. Daar wil de Ombudsman dus iets aan veranderen. Geef ze naast de eerder genoemde basale voorzieningen ook wat leefgeld, waar geen tegenprestatie tegenover staat.

De Ombudsman komt dus met een plan om meer geld te geven aan asielzoekers, terwijl er nu juist meer geld naar bijvoorbeeld de IND moet gaan. Zodat zij sneller correct kunnen oordelen of iemand in aanmerking komt voor een langer verblijf hier.

Ondertussen heeft de Ombudsman een ander plan om de IND ‘te ontlasten’.

„Dit ontlast ook de overvolle opvang in reguliere asielzoekerscentra nu statushouders uitgeplaatst kunnen worden naar gemeenten. Het kan ook zorgen voor een afname van klachten.”

Waarschijnlijk klinkt dit plan weer helemaal fantastisch op papier, maar zal er in de praktijk niks veranderen. Wat betekent dat de overheid weer de portemonnee kan trekken om ‘schadevergoedingen’ te betalen.

Wat een zooitje in dit land.