NIEUW NEGATIEF RECORD! Meer dan 1.000 coronabesmettingen in 24 uur tijd!

Het gaat helemaal niet goed in Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur 78 doden gevallen. Dat is al niet best. Ja, het zijn er twee minder dan gisteren, maar dat verschil is statistisch verwaarloosbaar. Over een periode van een dag of drie, vier is er nog steeds sprake van een (heel snel) stijgende lijn. Nóg zorgwekkender is het feit dat er maar liefst 1.019 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dit terwijl het RIVM blijft stellen dat het niet op grotere schaal kán testen momenteel vanwege gebrek aan materiaal.

In totaal zijn 7.431 Nederlanders nu positief getest. Let wel, het werkelijke aantal besmettingen ligt veel hoger. Min of meer de enige mensen die getest worden zijn zij die opgenomen worden in het ziekenhuis en/of zorgpersoneel (en ook die laatsten worden tegenwoordig niet goed getest vanwege het gebrek aan testen). De factor waarmee we het echte cijfer moeten verhogen weten we niet. Sommige experts hebben het over een factor 6, anderen over een factor 10 en zelfs nog (veel) hoger. Wat we wél weten is dat het cijfer van het RIVM één grote grap is.

Hoe dan ook, het aantal besmettingen neemt nu met name toe in Zuid-Holland (1.042) en Noord-Holland (1.029). Ze zitten daar nu ongeveer op de helft van het aantal vastgestelde besmettingen in Noord-Brabant (2.161). Er is reden om aan te nemen dat dit verschil heel spoedig verkleind wordt, ook al omdat Noord-Hollanders en Zuid-Hollanders de regels van het RIVM tot voor kort op té grote schaal negeerden. We kunnen ons allemaal die foto’s nog herinneren van grote groepen Amsterdammers die lekker met elkaar naar het park gingen, om maar iets te noemen.

En dan een bijzonder interessant aspect van de update van het RIVM. Onder het kopje duiding legt het RIVM uit:

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

Jaap van Dissel zat gisteren heel blij met zijn grafiekjes en modellen te zwaaien waaruit zou blijken dat het veel beter gaat nu. Maar wat staat hier nou echt? Let heel goed op: “Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.”

Zelfs het RIVM claimt dus niet dat het aantal doden en het aantal opgenomen patiënten feitelijk minder hard stijgt dan de situatie korte tijd geleden. Nee, het verschil wordt slechts gemaakt ten opzichte van een denkbeeldige situatie waarin de overheid niets gedaan zou hebben. Dus als het kabinet het virus de vrije hand had gegeven. Ten opzichte van die situatie stijgt het aantal doden minder snel.

Ja, dat is nogal wiedes! Natúúrlijk is de groei minder snel dan het geval zou zijn als je dit dodelijke virus zonder obstakels losliet op de samenleving, ja! Waar het om gáát is de vraag of het aantal ziekenhuisopnames en doden daalt ten opzichte van de dag(en) ervoor. Dát is relevant.

Het zal wel aan mij liggen, maar ik ben onderhand wel een beetje klaar met die ‘duiding’ van het RIVM. Het lijkt minder op een neutrale uitleg bij wetenschappelijke cijfers en meer op een politiek-gemotiveerd riedeltje.

Daar mag het RIVM wel mee ophouden. Geef maar gewoon de cijfers, en laat het daarbij.

