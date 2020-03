Oh jee! Feministen: ‘Te weinig moslima’s bij feministische beweging’

Het zat er aan te komen. De Women’s March is een voornamelijk links gebeuren en als er íets is waar links goed in is, dan is het wel hokjesdenken bestrijden met meer hokjes. Dat is dan ook precies wat er nu gebeurt. Vrouwencollectief S.P.E.A.K. vindt dat er te weinig moslima’s in de feministische beweging zitten!

‘Strijden’ voor vrouwenrechten is allang niet meer genoeg! Je moet natuurlijk wel álle typen vrouwen vertegenwoordigd zien in je beweging, anders ondermijnt het je boodschap. Kijk bijvoorbeeld naar het roomblanke GroenLinks of D66, dat eindeloos mekkert over diversiteit, vrouwenquota’s en inclusiviteit. Wel hopen ze op een vrouwelijke premier, maar allebei hebben ze een mannelijke partijleider. Dat soort ongemakkelijke feiten duikt bij links om de haverklap op. En nu dus ook bij de Women’s March.

En dit wordt lachen natuurlijk, want de dames van S.P.E.A.K. proberen nu met droge ogen te pleiten voor meer feministische moslima’s in de beweging. Hartstikke goed voor wie dat aandurft, maar laten we wel even realistisch blijven.

Een flink deel van de moslima’s in Nederland is het waarschijnlijk niet gewend om zich te uiten. Weinig sociaal contact, weinig ervaring met de vrijheden hier, een restrictieve cultuur en de kans op een héle felle reactie van ‘minder gematigde moslims’. Prima als het de dames lukt, maar niet verwonderlijk als ze de kans aan zich voorbij laten gaan.

Maar die discussie, het erkennen van die struikelblokken, kun je volgens mij niet eens voeren op het moment. Ik ben in hun ogen natuurlijk al weer xeno- en islamofobisch. De islam is eigenlijk juist heel feministisch (lees: Ina Hartgers) en het is vooral zielig dat feministische vrouwen met een hoofddoek discriminatie ervaren. Echt heel sneu.

En iedereen (behalve links) voelt ook al aankomen dat zelfs áls die moslima’s in flinke aantallen de beweging komen versterken, het nog steeds religieuze vrouwen zijn en dat islam hun religie is. En laat islam het nou niet zo op hebben met de LHBTIBBQ-tak van de feministen. Nog voor het eerste ‘probleem’ is aangepakt, doemt er dus al een tweede op aan de horizon. Wat dodelijk naïef…