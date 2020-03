Onderzoek: ‘Aanzienlijk deel coronabesmettingen veroorzaakt door mensen ZONDER symptomen’

Maar het RIVM blijft maar roepen dat de ziekte eigenlijk alleen doorgegeven wordt door mensen die (over-)duidelijk zien zijn. Dat is dus niet zo.

Uit een nieuw onderzoek naar het besmettingsgevaar van COVID-19, het nieuwe coronavirus, blijkt dat een significant deel van de besmettingen veroorzaakt zijn door mensen die zelf geen symptomen vertonen.

“Conclusions: Estimated serial intervals are shorter than incubation periods in both Singapore and Tianjin, suggesting that pre-symptomatic transmission is occurring. Shorter serial intervals lead to lower estimates of R0, which suggest that half of all secondary infections should be prevented to control spread.”

Zoals medische viroloog (bij LUMC Leiden) Mariet Feltkamp uitlegt op Twitter is dit bijzonder belangwekkende informatie:

Dat SARS-CoV2 (RNA) al in de keel kan worden aangetoond voordat iemand symptomen krijgt is niet verrassend (tweette daar al over). Dat een aanzienlijk deel van COVID19 infecties op conto lijkt te komen van asymptomatische transmissie is dat wel https://t.co/q7rVLWbc9X — Mariet Feltkamp (@MarietFeltkamp) March 11, 2020

Let wel, het RIVM blijft juist herhalen dat de kans op verspreiding door mensen zonder symptomen heel erg klein is. Niets aan het handje: zolang er niet gehoest wordt en er geen hoge koorts is kan iemand de ziekte eigenlijk niet doorgeven.

Dus wel, aldus dit onderzoek.

Dat is belangrijk, maar wat dit allemaal nog erger maakt is het feit dat de Chinezen al weken lang roepen dat dit op grote schaal kan gebeuren! Dit is niet nieuw! Het enige nieuwe eraan is dat Westerse onderzoekers dit nu bevestigen. Maar als mensen de informatie uit China serieus namen wisten ze dit al.

Ik begin me onderhand werkelijk ernstig zorgen te maken over de stand van zaken bij het RIVM. Ze gedragen zich daar alsof ze precies weten hoe het virus zich gedraagt, terwijl het juist een nieuw coronavirus is, dat op verschillende manieren anders is of kan zijn van de eerdere bekende virussen.

