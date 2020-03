Onverantwoordelijke Amsterdamse Hofnar Femke Halsema moet AFTREDEN

Vandaag kondigt premier Rutte hoogstwaarschijnlijk aan dat het hele land op lockdown gaat, net zoals dat in Italië, Spanje en Frankrijk het geval al is. Dit houdt in: mensen mogen de deur uit om boodschappen te doen, medicijnen te halen en naar het werk te gaan (als hun werk zo belangrijk is dat ze het huis ervoor moeten verlaten), maar dat is het dan wel. Ongelooflijk genoeg liet de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor het weekeinde nog weten dat mensen die daar behoefte aan hadden maar lekker naar de kroeg moesten gaan om een biertje te drinken.

De beelden dateren van 13 maart. Kijk en luister hier naar wat GroenLinks-Femme Fatale Halsema zei toen haar gevraag werd of het verstandig was om naar je stamkroeg te gaan:

“Als Amsterdammers nog even naar de kroeg willen dit weekend, dat kan?” aldus de AT5-fopjournalist die mevrouw de burgemeester mocht interviewen. “Zeker, je kan natúúrlijk een borreltje drinken als je gezond bent. Ga niet op locaties waar 100 mensen of meer zijn. Houd een beetje afstand van elkaar en neem de voorzorgsmaatregelen in acht. Maar drink een borreltje in een goede Amsterdamse kroeg als je daar zin in hebt.”

Het is moeilijk te beschrijven hoe ongelooflijk onverantwoord dit was. Oké, het RIVM en het achterlijke kabinet liepen achter de feiten aan door te stellen dat dit soort zaken niet verboden moesten worden en dat kroegen (en scholen) niet op slot hoefden, maar wat Halsema deed is vele malen erger. Zij zei niet alleen dat kroegen niet gesloten hoefden te worden, nee, ze moedigde mensen bewust aan om naar de kroeg te gaan. Dit terwijl er een bijzonder besmettelijk en dodelijk virus rondwaart in Nederland — en, ja, óók in Amsterdam waar er dagelijks exponentieel veel nieuwe zaken bijkomen.

Deze uitspraken van Halsema kunnen ervoor gezorgd hebben dat meer mensen (dan nodig) besmet zijn geraakt met dit vreselijke COVID-19 coronavirus. Vreselijk, zeker als je bedenkt dat misschien wel 20% van de besmette mensen ernstige symptomen ontwikkelt, een significant deel daarvan opgenomen moet worden, en een deel van die mensen — een té groot deel — uiteindelijk overlijdt. Halsema’s uitspraken kunnen letterlijk levens kosten.

Deze vrouw moet weg. Dit soort onverantwoordelijk gedrag mógen we niet accepteren van politici, en zeker niet van burgemeesters.

