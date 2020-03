Onze bondgenoot Amerika: ‘Europa moet zelf rekening betalen voor vluchtelingen van Idlib’. Ondertussen breken vechtpartijen uit in Turks parlement

Amerika wast haar handen in onschuld. Nadat zij ongeveer de helft van alle chaos hebben veroorzaakt in het Syrië-conflict vertellen ze doodleuk dat Europa zelf de rekening kan betalen voor de Idlib-crisis. Volgens de Amerikanen doen de Turken al het werk en lopen wij alleen maar te mekkeren. Ondertussen is de eensgezindheid binnen het Turkse parlement ook ver te zoeken.

🔴Meclis Genel Kurulu'nda yumruklu kavga 🔗Meclis Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. 👇CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında başlayan kavga sonrası oturuma 10 dakika ara verildi. pic.twitter.com/tV3f6cFuz7 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 4, 2020

Ondertussen lopen oppositie en coalitie elkaar letterlijk te bevechten. Nadat er kritiek is geuit op Erdogan gaat het helemaal mis. Dit wordt nog een twee fronten oorlog als het zo doorgaat (sarcasme).

Tijdens een bezoek van een speciale Amerikaanse afgezant kreeg Europa de volle laag. De Amerikaan had alleen maar bewondering voor wat de Turken doen, de Turken zijn namelijk enorm gastvrij voor Syrische vluchtelingen vanuit Idlib en ook de humanitaire hulp is uitstekend volgens speciale afgezant.

Zojuist hebben ook de leiders van Rusland en Turkije een gesprek gehad over het conflict in Idlib, beide landen staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de kwestie in Syrië. Ook hebben beide landen een niet al te positief recent verleden met elkaar. Het is nog maar de vraag of er een concrete oplossing vanuit beide landen zal komen over de lopende strijd in Idlib.

Ondertussen doen de Amerikanen alsof ze boter op hun hoofd hebben.