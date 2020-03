Paniek om recordstijging Italië: 1.500 nieuwe besmettingen en 133 nieuwe doden! Italië nu na China grootste coronahaard

Italië heeft zojuist een update gegeven over de situatie in het land met betrekking tot het coronavirus. DRAMA! Met maar liefst 1.492 nieuwe besmettingen en 133 doden in de afgelopen 24 uur, is het land nu de grootste coronahaard ter wereld, op China na. Met 60 meer besmettingen dan in Zuid-Korea haalde het land verder iedereen in.

Hier gaat iets grandioos mis! In China neemt het aantal nieuwe gevallen (en doden) flink af. Nou waren dat sowieso al niet de meest betrouwbare cijfers, dus zoveel zegt dat ook weer niet. Het land nam echter wel flinke maatregelen, dus het is op z’n minst een verklaring voor de afname (al is het maar om te doen alsof het beleid werkt).

In Zuid-Korea, waar men toch ook toegang heeft tot behoorlijk goede zorg, steeg het aantal nieuwe besmettingen ook flink. Daar zou een christelijke sekte medeverantwoordelijk voor zijn geweest. Het aantal doden is er echter ontzettend laag en cijfers van die regering lijken mij sowieso een stuk betrouwbaarder. Dus waarom gaat het dan in Italië zó hard?

Italië rapporteerde zojuist namelijk grofweg 40 procent van alle nieuwe besmettingen en zo’n 52 procent van álle nieuwe doden ter wereld. Ik kan dat niet verklaren. Italië is volgens mij qua cijferrapportages niet onbetrouwbaar en test volgens mij ook niet véél meer dan sommige andere landen. Op medisch vlak (helemaal in die regio) lopen ze ook niet achter, toch?