Politie is wachten zat en zet beeldmateriaal in: aanrander duidelijk herkenbaar in beeld

De politie is het wachten zat! Dit smerige ventje kreeg genoeg tijd om zich te melden maar liet niets van zich horen. ‘Dan maar zo’, dachten ze bij de politie. Iedereen kan nu zien wie deze aanrander is.

Op 8 december 2019 ging dit ventje vervelend doen op Amsterdam Zuid en in de trein richting Utrecht. Plotseling naast het slachtoffer op de roltrap gaan staan, tegenover haar gaan zitten in een vrijwel lege coupé, dom aanstaren en met z’n knieën tegen haar aantikken, gewoon bloedirritant dus!

De meid voelt zich op dat moment volkomen onveilig maar besluit dit pisventje te filmen. En maar goed ook, want inmiddels leek het erop dat hij zichzelf aan het aftrekken was en haar aandacht wilde. Ze reageerde niet of nauwelijks, dus toen ze weer (via de weerspiegeling) keek, trok hij z’n jas omhoog en liet z’n erectie zien. Verder negeren bleek geen zin te hebben en opstaan en weglopen vond ze te eng. Dan zou ze zijn pad namelijk moeten kruisen. Ze vraagt zelfs nog of hij weg wil gaan maar daar heeft dit rot knaapje natuurlijk geen zin in. Of toch wel? Uiteindelijk staat hij op en gaat aan de andere kant van het gangpad zitten. Zij staat op en wil weglopen, de smeerlap slaat haar op haar kont. Ze zegt nog dat hij van haar af moet blijven en ze loopt snel weg.

Duidelijk geval van intimidatie en aanranding. En nu staat deze smeerlap vol in beeld, overal op internet. Hopelijk krijgt de politie snel veel bruikbare tips. Aanpakken dat gajes!