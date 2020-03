Problemen toeslagenaffaire al jaren bekend! Eric Wiebes en Lodewijk Asscher blijken grote boosdoeners

De mensen bij Follow The Money hebben weer een mooi pareltje weten te produceren. Uit diverse documenten en de reconstructie door FTM, blijkt dat de politieke top in 2014 al wist van de toeslagenaffaire, de ernst van de problemen én mogelijke oplossingen. Niemand deed wat!

De Belastingdienst ligt om de haverklap onder vuur. Logisch, want er gaat ook van alles mis. Maar dat betekent niet dat de fiscus maar uit zielloze ambtenaren bestaat, die hun gevoel voor rechtvaardigheid puur baseren op wat wettelijk is toegestaan. Zo blijkt namelijk dat men bij de Belastingdienst vrij duidelijk (en snel!) aangaf dat het volgen van de wet bij die toeslagen, ernstig leed veroorzaakte. We spreken dan over het jaar 2014.

De ambtenaren bleken nu eenmaal gebonden aan een ‘zwart-witbeleid’, omdat de wet zo was ingericht. Uitzonderingen waren niet mogelijk, dus moest de wet worden veranderd. Dat kaartten ze meerdere malen aan, maar toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) en minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) die ook zijn geïnformeerd, deden niets! Sterker nog, de Belastingdienst (afdeling Toeslagen) kwam zelf met een voorstel voor een oplossing. Wiebes en Asscher deden er niets mee. Ze zagen zelf de problemen, maakten zelfs aantekeningen en wisten dat gezinnen er op dat moment al compleet kapot aan gingen. Nog steeds deden ze niets. Ook informeerden ze de Kamer niet.

Wie het hele artikel leest kan haast niet anders dan concluderen dat Wiebes en Asscher de problemen simpelweg hebben verergerd, en op z’n minst hebben verlengd. De Belastingdienst valt een stuk minder te verwijten, maar heeft (ook door mij) behóórlijk veel kritiek over zich heen gekregen. Bij deze mijn excuses!

Oh en wie nu nog op Lodewijk Asscher en de PvdA durft te stemmen is echt niet goed bij z’n hoofd.