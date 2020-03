‘Rasdemocraat’ Vladimir Poetin wil referendum: blijft mogelijk tot 2036 aan de macht door breed gesteund wetsvoorstel

Een daadwerkelijk democratisch Rusland laat wat langer op zich wachten. Een breed gesteund Russisch wetsvoorstel zou het presidentschap van Vladimir Poetin tot 2036 kunnen verlengen. Poetin zelf reageert bescheiden en wil het wetsvoorstel aan de bevolking voorleggen.

Het is natuurlijk zo opzichtig als maar kan. Poetin doet een beetje nonchalant, speelt hard to get, zegt precies de juiste dingen die westerse democratieën graag willen horen, maar trekt feitelijk gewoon de macht naar zich toe. Dat gaat er ook gewoon van komen. Verkiezingen, parlementaire procedures of een referendum, dat maakt allemaal niets uit. Wij weten dat, zijn partijgenoten weten dat, zijn oppositie en zélfs zo’n beetje de hele Russische bevolking weet dat.

En hier en daar is er wel wat ophef onder de Russische bevolking. Maar daar heerst volgens mij een heel andere opvatting over wat democratie is. Men lijkt het daar als instrument te zien waarmee ‘het volk’ haar sterke leider kan kiezen en daar ook haar steun mee kan betuigen.

Dat zal met identiteit, geschiedenis, cultuur en allerlei andere factoren te maken hebben. Het is op zich wel interessant om te zien hoe zo’n interpretatieverschil hardnekkig is blijven bestaan. Niet dat daarmee ook maar één westerse democraat is gaan twijfelen aan de universele toepasbaarheid van democratie. Die komen niet verder dan ‘Poetin is een dictator’ en ‘democratie is de minst slechte staatsvorm’. Terwijl ik denk dat als Poetin morgen van het politieke toneel zou verdwijnen, er gewoon eenzelfde soort man ‘president’ van Rusland wordt.

Zulke verschillen zijn wat mij betreft prima. En ik zou geen Russische mentaliteit in Nederland willen, alsjeblieft niet zeg. Maar met opgeheven vingertje langs de zijlijn staan te roeptoeteren over hoe slecht Poetin wel niet is? Dat haalt ook niks uit. Niet zolang Rusland op allerlei terreinen een belangrijke invloedsfactor is. En dat zal het nog een héle lange tijd blijven. Laten we er dan met z’n allen pragmatisch naar leren kijken.