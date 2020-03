Rob Roos (FVD): ‘Naast levens redden moeten we ook de economie redden. Wie aan het werk kan MOET aan het werk!’

Als het aan Europarlementariër Rob Roos (FVD) ligt stellen we alles in het werk om de Nederlandse economie te redden. Wie, ondanks de coronacrisis, aan het werk kan moet ook aan het werk blijven, aldus Roos.

Roos wijst er op dat de economische schade niet te overzien zal zijn als mensen nu noodgedwongen thuis moeten blijven vanwege het coronavirus. Dit terwijl ze wel in staat zijn om gewoon hun werk uit te voeren.

Dit is de spijker op zijn kop. Naast het redden van levens, moeten we ook de #economie redden. Wie aan het werk kan, MOET aan het werk. De schade komen we anders in deze generatie niet te boven.

Roos verwijst in zijn uitspraak naar een bericht van iemand op Twitter die een belangrijke reden opvoert waarom het belangrijk is om mensen te testen op het coronavirus. Deze persoon geeft aan te denken zelf al het virus te hebben gehad maar momenteel weer in goede gezondheid te verkeren. Vanwege overheidsmaatregelen zit deze persoon noodgedwongen thuis omdat niemand met zekerheid heeft kunnen vaststellen dat deze persoon al dan niet het coronavirus heeft overwonnen. Als er genoeg tests voor handen waren geweest had deze persoon in naam van de wetenschap wellicht gewoon alweer aan het werk kunnen gaan.