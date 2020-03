Robert Jensen gaat overstag: ‘NEXIT moet gebeuren!’

“Ik ben tot de conclusie gekomen: NEXIT moet gebeuren.” Met die woorden opende Robert Jensen zijn YouTube-show maandag. Het was een historische uitspraak die mogelijk aan de wieg staat van een brede NEXIT-beweging in ons land. Laten we het hopen.

De show van maandag was, aldus Jensen, anders dan normaal. Hij was zelfs een beetje nerveus. Na er lang over nagedacht te hebben en flink wat onderzoek te hebben gedaan is hij namelijk tot de conclusie gekomen dat Nederland uit de EU moet. In plaats van dat onderwerp tien minuten te bespreken alvorens over te springen op een ander onderwerp ging de héle show hier over.

“Hoe onwerkelijk het ook klinkt dat wij de EU zouden verlaten, hoe onwerkelijk het ook klinkt, is het helemaal niet onmogelijk. En dat wil ik vandaag bespreken,” aldus Jensen in zijn intro. “Maar laat het duidelijk zijn, ik vind dat het tijd is voor NEXIT.”

Vervolgens legde Jensen uit dat hij, toen hij de talkshow deed op RTL, bewust voor een andere aanpak koos. Geen entertainment-industrie dingen meer, maar een focus op de politiek. Hij was niet meer geïnteresseerd in filmsterren. Nee, hij vond het “super, superbelangrijk” dat een aantal politieke, sociale en culturele zaken besproken werden.

Europa is, zag Jensen, in verval. Maar de media doen daar helemaal niets mee. Nee, zij doen net alsof het allemaal pais en vree is. Het is allemaal geweldig, als je de mainstream media leest en kijkt. En als je dan stemt ontdek je al snel dat politici na de verkiezingen precies het tegenovergestelde doen van wat ze beloofden tijdens de campagne.

“De kern van het probleem zit hem in, ik heb het al eens eerder uitgelegd, het heeft allemaal te maken met het feit dat onze leiders geen leiding meer geven aan ons. Zeg maar, de politieke leiders van Nederland zijn er niet meer voor de Nederlander. De politieke leiders van Frankrijk zijn er niet meer voor Frankrijk,” en zo verder. “Wij zijn gezogen, en voor dat ik dat zeg, het is nog wel wat ze ons voorspiegelen.”

“En dit is het grootste schandaal… Ze voeren campagne dat ze er zijn voor Nederland en ze gaan voor Nederlanders problemen oplossen. Ze zitten ons glashard voor te liegen,” ging Jensen verder. Maar: het heeft geen zin om boos te worden op Rutte en andere Nederlandse politici. “Het heeft geen zin om je daar kwaad over te maken omdat: ze werken niet voor de Nederlander. Ze hebben zich compleet overgegeven aan een groter iets. Ze denken niet aan 17 miljoen mensen; zij denken globalistisch, zij denken aan 500 miljoen mensen. En als het aan hun ligt is dat straks een miljard, he, daar waren ze lekker op weg naartoe.”

“Er wordt niet meer gedacht aan de burger, er wordt niet meer gedacht aan de inwoners van het land zelf. We zijn verkocht. We zijn verkocht,” ging Jensen verder. “We zijn in de uitverkoop gegooid. Je ziet wat er dag in, dag uit gebeurt. Je ziet al die wetgevingen. Wat is hier goed aan voor de Nederlander? Als je kijkt wat er met de boeren aan de hand is. Waar komt dit vandaan? Als je kijkt naar de visserij. Waar komt dit vandaan? Nederlandse businesses, Nederlandse mensen worden gesloopt.”

“Waarom? Dit doet geen politiek leider van een land, maar wel een politiek leider die een ander plan aan het uitvoeren is. En wat het plan is, is het globalistische EU-plan, concludeerde Jensen terecht. “Dat is wat er aan de hand is. En ik ben dus tot de conclusie gekomen, en zo hard ga ik het ook neerzetten […] als wij een hele snelle overwinning willen, waarom zouden we daar niet voor gaan, ik bedoel in plaats van dat het nog vijftien constant een beetje beter is, maar de snelle winst zit hem in een NEXIT.”

Vervolgens legde Jensen uit dat hij zijn show wil gebruiken over NEXIT te discussiëren en meer Nederlanders te overtuigen van de wijsheid van dit plan: een mogelijkheid (NEXIT) die in de mainstream media nooit besproken wordt. Dat is toch raar, zéker als je bedenkt dat, zoals Nigel Farage Jensen vertelde in de eerste aflevering van zijn politieke talkshow op RTL, Nederlanders twee keer over een EU-onderwerp hebben mogen stemmen, en twee keer een positie innamen tegen de EU.

Maar, zei Farage toen tegen Jensen, politici hebben die uitslagen genegeerd en de corrupte media hebben vervolgens net gedaan alsof Nederlanders allemaal hartstikke pro-EU zijn. Daardoor hebben wij nooit een eerlijk en open debat gehad over de vraag of we wel deel willen uitmaken van een Europese Unie. Nooit. Dat is a) totaal gestoord omdat het een bijzonder belangrijk onderwerp is én b) doodeng.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 159 DDS-lezers gingen u al voor!

Dat is waarom Jensen zijn show nu actief gaat gebruiken om dat debat alsnog aan te zwengelen. Hij wil ervoor zorgen dat NEXIT wél besproken worden, en hij wil laten zien waarom NEXIT wél moet gebeuren. En ja, daar zijn genoeg argumenten voor: het echte, grote probleem ligt in de EU. 90 procent van onze wetten worden in Brussel gemaakt. Weet de gemiddelde Nederlander dat wel? Rutte is geen premier van alle Nederlanders, maar een caretaker voor de EU.

Ondertussen zijn EU-bureaucraten hard bezig om ervoor te zorgen dat lidstaten de EU niet meer mogen verlaten. Geen ‘opt-outs,’ ‘excepties,’ ‘zonder vetorechten,’ en ga zo maar door. Het moet een Verenigde Staten van Europa worden… en als een lidstaat eruit wil wordt er oorlog gevoerd. Letterlijk.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.