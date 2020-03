Rutte over Turkije: ‘Niet acceptabel, Erdogan moet zich aan de afspraken houden. Maar ik zal hem niet onder druk zetten’

Eindelijk heeft Rutte gesproken over de dreigende humanitaire ramp bij Turks/Griekse grens en de grens met Bulgarije en Turkije. Terwijl Erdogan de Syriërs en indirect de Russen – die weer een proxy-oorlog voeren – aan het bevechten is, verbreekt Erdogan ondertussen ook min of meer de Turkijedeal uit 2016. Rutte is boos, maar wel nog niet de discussie met de mes op de keel voeren….

Premier #Rutte over #Turkije en #Erdogan: "Niet acceptabel. In strijd met afspraken tussen Turkije en EU." Erdogan moet zich aan afspraak houden, vindt Rutte. Gesprekken zijn gaande, "maar niet met mes op de keel". Rutte wil niet spreken over chantage. ⤵️ pic.twitter.com/72fy2jLzzS — Fons Lambie (@fonslambie) March 2, 2020

Zoals gebruikelijk bij Rutte: stoere taal jegens Erdogan, maar als het puntje bij paal komt dan wil Rutte toch niet de druk opvoeren.

Meneer Rutte kies nu gewoon een kant, of hard in gaan tegen Erdogan of niet. Er is geen tussenweg, maar stop gewoon met continu te ‘flip-floppen’ – oftewel van mening te veranderen.

Wel zegt Rutte terecht dat het onacceptabel is dat mensen als geopolitiek instrument gebruikt worden. In dit geval dus Syrische migranten, zij krijgen valse hoop mee dat er een doorgang is naar Europa, maar ondertussen worden ze wakker van deze droom als ze aankomen bij de grenzen.

Er dreigt inderdaad een nieuwe vreselijke migratieramp aan te komen, en de EU lijkt voor nu besluiteloos. De EU zou er goed aan doen om Erdogan te steunen in de strijd tegen Syrië en de Russen, maar ondertussen wel als eisen stellen dat de Turkijedeal uit 2016 gewoon gerespecteerd wordt!

Deze twee jongens uit Syrië proberen ondanks alle waarschuwingen de rivier-grens over te steken. Maar de stroming is te sterk en het water ijskoud. pic.twitter.com/IfpEGcH0Rz — Daniel van Dam (@dvndm) March 2, 2020