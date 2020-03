Salonsocialist Bernie Sanders verliest momentum en dreigt te worden afgemaakt door ‘Creepy Joe’. Joe Biden gaat hard met zijn ‘joementum’

Joe Biden boekte vannacht weer een aantal grote overwinningen, hij heeft sowieso vier van de zes staten gewonnen – waarvan de laatste staat nog geen definitieve uitslag kent. Bernie Sanders lijkt alle momentum kwijt te zijn die hij in het begin had. Na een stroef begin voor Joe Biden heeft hij nu zijn momentum – of zoals fans zeggen ‘joementum’ – te pakken. Ook ‘Big Tuesday’ is de dag en nacht geworden van Joe Biden.

Bernie Sanders had alles op alles gezet voor de staat michigan om daar te winnen, maar uiteindelijk was hij compleet kansloos in deze staat. De enige staat die Sanders won vannacht was in North Dakota, een staat waar toch nauwelijks gedelegeerden te winnen valt.

Het was een gevoelige klap voor Sanders, die vannacht dan ook geen speech gaf aan zijn fans. Sanders trok zich terug in zijn thuisstaat Vermont, om zich waarschijnlijk voor te bereiden op een belangrijk debat komende zondag. Aankomende dinsdag zijn er weer verkiezingen in enkele staten, waaronder Florida – een staat die goed is voor honderden gedelegeerden.

In de peilingen staat Joe Biden flink voor in deze staat. Maar als Biden weer zijn ‘seniele’ trekjes laat zien bij het debat van komende zondag kan het wellicht nog anders lopen.

Bernie Sanders lijkt zijn epische ‘run’ van 2016 niet te kunnen herhalen, het lijkt erop alsof hij gaat worden afgedroogd door een absolute b-kandidaat van de Democraten.

Dit zegt meer over Sanders dan over Biden.